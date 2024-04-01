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За пару секунд. На Западе рассказали о гиперзвуковом ударе, ужаснувшем Киев
За пару секунд. На Западе рассказали о гиперзвуковом ударе, ужаснувшем Киев - РИА Новости, 01.04.2024
За пару секунд. На Западе рассказали о гиперзвуковом ударе, ужаснувшем Киев
Украинское руководство обеспокоено ударами новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", которые разработала Россия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:50
2024-04-01T19:50
2024-04-01T22:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинское руководство обеспокоено ударами новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", которые разработала Россия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Атака "Цирконами" напугала украинцев. Это гиперзвуковая ракета, летящая на очень большое расстояние. Она долетела до Киева всего за шесть минут. Это показывает, насколько она быстрая. "Циркон" покрыт специальным экраном, который мешает засечь его радиоэлектронными приборами", — рассказал эксперт.Как отметил Меркурис, украинские военные получили предупреждение о готовящемся ударе всего за пару секунд до того, как ракета достигла целей.Ранее в Минобороны сообщили о применении гиперзвуковых установок "Циркон" в зоне специальной операции. В результате российских ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
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За пару секунд. На Западе рассказали о гиперзвуковом ударе, ужаснувшем Киев
Меркурис: Киев напуган ударом российского "Циркона" по стратегическим объектам