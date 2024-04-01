https://ria.ru/20240401/ukraina-1937176441.html
Украина боится появления альтернативы Крымскому мосту, заявил Рогов
Украина боится появления альтернативы Крымскому мосту, заявил Рогов - РИА Новости, 01.04.2024
Украина боится появления альтернативы Крымскому мосту, заявил Рогов
Украинские власти страшит появление железной дороги в Крым через новые регионы, так как она станет альтернативой железнодорожной ветки Крымского моста, заявил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:05
2024-04-01T18:05
2024-04-01T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинские власти страшит появление железной дороги в Крым через новые регионы, так как она станет альтернативой железнодорожной ветки Крымского моста, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал серьёзной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он угрожает "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт "в принципе есть". "Киевские власти опасаются новой железной дороги, так как она позволит наладить более эффективное снабжение новых регионов и Крыма, а также разгрузить и подстраховать Крымский мост. Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов", - сказал Рогов агентству. Рогов добавил, что Буданов* и другие "украинские миньоны у власти" буквально выпрыгивают из штатов, соревнуясь, кто из них самый опасный террорист, пытаясь заслужить похвалу западных хозяев.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240401/dorogavkrym-1937048489.html
https://ria.ru/20240401/sheremet-1937024801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Рогов
Украина боится появления альтернативы Крымскому мосту, заявил Рогов
Рогов: Украина боится появления железной дороги в Крым через новые регионы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинские власти страшит появление железной дороги в Крым через новые регионы, так как она станет альтернативой железнодорожной ветки Крымского моста, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал серьёзной проблемой для Киева
восстановление железнодорожного сообщения ДНР
, Запорожской и Херсонской областей
с Ростовом-на-Дону
и Крымом. При этом он угрожает "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт "в принципе есть".
"Киевские власти опасаются новой железной дороги, так как она позволит наладить более эффективное снабжение новых регионов и Крыма, а также разгрузить и подстраховать Крымский мост. Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов", - сказал Рогов агентству.
Рогов добавил, что Буданов* и другие "украинские миньоны у власти" буквально выпрыгивают из штатов, соревнуясь, кто из них самый опасный террорист, пытаясь заслужить похвалу западных хозяев.
* Внесен в список террористов и экстремистов