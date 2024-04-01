https://ria.ru/20240401/ukraina-1937173635.html

Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО

Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024

Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО

Российские самоходные артиллерийские установки "Коалиция" нацелились на ключевые укрепрайоны ВСУ в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Military TV. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:54

2024-04-01T17:54

2024-04-01T17:54

в мире

нато

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150744/92/1507449293_0:416:2901:2048_1920x0_80_0_0_e40c48af18b6e49b69ee2512895fee3a.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские самоходные артиллерийские установки "Коалиция" нацелились на ключевые укрепрайоны ВСУ в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Military TV."Установки "Коалиция СВ" развернули в Восточной Украине. Они нацелились на ключевые твердыни ВСУ в Донбассе. Хотя точное количество этих самоходок не известно, можно точно сказать, что они играют существенную роль в конфликте", — говорится в публикации.Отмечается, что новая САУ российских войск способна бить на расстояние более 80 километров, что позволяет даже с помощью ствольной артиллерии работать по тыловым объектам Киева.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО. Он добавил, что испытания установки завершены, ее серийное производство уже развернуто.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937150814.html

https://ria.ru/20240324/rossiya-1935548679.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, украина, россия