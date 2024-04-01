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Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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17:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937173635.html
Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО
Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО
Российские самоходные артиллерийские установки "Коалиция" нацелились на ключевые укрепрайоны ВСУ в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Military TV. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:54
2024-04-01T17:54
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские самоходные артиллерийские установки "Коалиция" нацелились на ключевые укрепрайоны ВСУ в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Military TV."Установки "Коалиция СВ" развернули в Восточной Украине. Они нацелились на ключевые твердыни ВСУ в Донбассе. Хотя точное количество этих самоходок не известно, можно точно сказать, что они играют существенную роль в конфликте", — говорится в публикации.Отмечается, что новая САУ российских войск способна бить на расстояние более 80 километров, что позволяет даже с помощью ствольной артиллерии работать по тыловым объектам Киева.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО. Он добавил, что испытания установки завершены, ее серийное производство уже развернуто.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937150814.html
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в мире, нато, украина, россия
В мире, НАТО, Украина, Россия
Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО

Military TV: САУ "Коалиция" нанесли удары по ключевым укрепрайонам ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк"Коалиция-СВ"
Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Коалиция-СВ". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские самоходные артиллерийские установки "Коалиция" нацелились на ключевые укрепрайоны ВСУ в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Military TV.
"Установки "Коалиция СВ" развернули в Восточной Украине. Они нацелились на ключевые твердыни ВСУ в Донбассе. Хотя точное количество этих самоходок не известно, можно точно сказать, что они играют существенную роль в конфликте", — говорится в публикации.
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Отмечается, что новая САУ российских войск способна бить на расстояние более 80 километров, что позволяет даже с помощью ствольной артиллерии работать по тыловым объектам Киева.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО. Он добавил, что испытания установки завершены, ее серийное производство уже развернуто.
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