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Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения, заявил отставной генерал Сергей РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:22
2024-04-01T16:22
2024-04-01T22:05
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление", — поделился мнением офицер.Ранее действующий главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у украинского президента были весомые причины отправить Залужного в отставку.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим. До этого он руководил Сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского
Генерал ВСУ: Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения