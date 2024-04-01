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Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
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16:22 01.04.2024 (обновлено: 22:05 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937150814.html
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения, заявил отставной генерал Сергей РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:22
2024-04-01T22:05
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление", — поделился мнением офицер.Ранее действующий главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у украинского президента были весомые причины отправить Залужного в отставку.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим. До этого он руководил Сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html
https://ria.ru/20240401/udary-1937126215.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского

Генерал ВСУ: Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление", — поделился мнением офицер.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом
10 марта, 04:10
Ранее действующий главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у украинского президента были весомые причины отправить Залужного в отставку.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим. До этого он руководил Сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов
Вчера, 15:10
 
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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