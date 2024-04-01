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На Украине возбудили дело после самоубийства мужчины в военкомате - РИА Новости, 01.04.2024
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16:06 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937147086.html
На Украине возбудили дело после самоубийства мужчины в военкомате
На Украине возбудили дело после самоубийства мужчины в военкомате - РИА Новости, 01.04.2024
На Украине возбудили дело после самоубийства мужчины в военкомате
Уголовное дело по статье "Служебная халатность" возбуждено после самоубийства мужчины, доставленного в военкомат в Кировоградской области на Украине, сообщили в РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:06
2024-04-01T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Служебная халатность" возбуждено после самоубийства мужчины, доставленного в военкомат в Кировоградской области на Украине, сообщили в госбюро расследований (ГБР) страны. Накануне украинское издание "Страна" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина, которого доставили в военкомат города Светловодска Кировоградской области, покончил с собой. "Работники ГБР устанавливают обстоятельства самоубийства мужчины в городе Светловодск Кировоградской области… Открыто уголовного производство по факту служебной халатности. Продолжаются судебные экспертизы и служебное расследование, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине возбудили дело после самоубийства мужчины в военкомате

Под Кировоградом мужчина, которого привезли в военкомат, покончил с собой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Служебная халатность" возбуждено после самоубийства мужчины, доставленного в военкомат в Кировоградской области на Украине, сообщили в госбюро расследований (ГБР) страны.
Накануне украинское издание "Страна" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина, которого доставили в военкомат города Светловодска Кировоградской области, покончил с собой.
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"Работники ГБР устанавливают обстоятельства самоубийства мужчины в городе Светловодск Кировоградской области… Открыто уголовного производство по факту служебной халатности. Продолжаются судебные экспертизы и служебное расследование, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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