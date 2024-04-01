https://ria.ru/20240401/ukraina-1937142717.html

Украинские войска заказывают муляжи вооружения, пишут СМИ

Украинские войска заказывают муляжи вооружения, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024

Украинские войска заказывают муляжи вооружения, пишут СМИ

Украинские войска заказывают муляжи вооружения из фанеры и водосточных труб на фоне участившихся ударов и сокращения поставок оружия западными странами,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:51

2024-04-01T15:51

2024-04-01T16:03

технологии

украина

киев

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михаил романов (великий князь)

владимир зеленский

михаил подоляк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска заказывают муляжи вооружения из фанеры и водосточных труб на фоне участившихся ударов и сокращения поставок оружия западными странами, сообщает британская газета Daily Telegraph. "Спрос на поддельное оружие резко возрос, так как украинские войска на передовой противостоят участившимся российским ударам и вынуждены мириться с сокращением поставок", - пишет газета. Михаил Роман, который изготавливает муляжи ракетных пусковых установок и артиллерийских орудий из фанеры, металла и пластиковых водосточных труб, заявил изданию, что в последние месяцы работает сверхурочно. Он уже изготовил ряд муляжей противоракетных комплексов "Скиф" и пушек-гаубиц Д-20. По мнению издания, такая "потемкинская" армия позволяет Киеву беречь сокращающиеся ресурсы. "Основная идея построения подобных моделей заключается в истощении врага и выяснении его позиций", - заявил Роман. По его словам, недавно он получил заказы на разработку более сложных моделей, в том числе муляжей ЗРК Patriot. Он также начал работу над созданием имитационных спутниковых терминалов Starlink. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне. Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20240401/otvet-1937132868.html

https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html

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киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, украина, киев, сша, михаил романов (великий князь), владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины