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Французский политик указал на нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
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15:07 01.04.2024 (обновлено: 15:27 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937125661.html
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X указал на нелегитимность Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:07
2024-04-01T15:27
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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дмитрий песков
патриот
европарламент
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X указал на нелегитимность Владимира Зеленского. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. "С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо. По мнению политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине растет негативное отношение к Зеленскому и конфликту. "Вот это мы... финансируем: какой позор", - добавил он. Ранее в марте Филиппо обвинил Зеленского в наглости, поскольку он подверг критике выборы президента РФ, однако на Украине выборы отменил. По его словам, Зеленского из-за этого (отмены выборов - ред.) серьезно критикуют на Украине и обвиняют в боязни "быть сметенным народом".
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907730661.html
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, флориан филиппо, дмитрий песков, патриот, европарламент
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Дмитрий Песков, Патриот, Европарламент
Французский политик указал на нелегитимность Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо указал на нелегитимность Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X указал на нелегитимность Владимира Зеленского.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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"С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо.
По мнению политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине растет негативное отношение к Зеленскому и конфликту.
"Вот это мы... финансируем: какой позор", - добавил он.
Ранее в марте Филиппо обвинил Зеленского в наглости, поскольку он подверг критике выборы президента РФ, однако на Украине выборы отменил. По его словам, Зеленского из-за этого (отмены выборов - ред.) серьезно критикуют на Украине и обвиняют в боязни "быть сметенным народом".
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