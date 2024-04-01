https://ria.ru/20240401/ukraina-1937125661.html

Французский политик указал на нелегитимность Зеленского

Французский политик указал на нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024

Французский политик указал на нелегитимность Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X указал на нелегитимность Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:07

2024-04-01T15:07

2024-04-01T15:27

в мире

украина

россия

владимир зеленский

флориан филиппо

дмитрий песков

патриот

европарламент

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X указал на нелегитимность Владимира Зеленского. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. "С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо. По мнению политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине растет негативное отношение к Зеленскому и конфликту. "Вот это мы... финансируем: какой позор", - добавил он. Ранее в марте Филиппо обвинил Зеленского в наглости, поскольку он подверг критике выборы президента РФ, однако на Украине выборы отменил. По его словам, Зеленского из-за этого (отмены выборов - ред.) серьезно критикуют на Украине и обвиняют в боязни "быть сметенным народом".

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907730661.html

https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, флориан филиппо, дмитрий песков, патриот, европарламент