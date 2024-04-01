Французский политик указал на нелегитимность Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо указал на нелегитимность Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X указал на нелегитимность Владимира Зеленского.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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"С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями", - написал Филиппо.
По мнению политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине растет негативное отношение к Зеленскому и конфликту.
"Вот это мы... финансируем: какой позор", - добавил он.
Ранее в марте Филиппо обвинил Зеленского в наглости, поскольку он подверг критике выборы президента РФ, однако на Украине выборы отменил. По его словам, Зеленского из-за этого (отмены выборов - ред.) серьезно критикуют на Украине и обвиняют в боязни "быть сметенным народом".
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