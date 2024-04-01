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Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области
Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области
Взрывы произошли на электрической подстанции в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:32
2024-04-01T11:32
2024-04-01T11:32
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы произошли на электрической подстанции в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины. "На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы... Имеются повреждения оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области
В Киеве сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области