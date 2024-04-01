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Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937053023.html
Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области
Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области
Взрывы произошли на электрической подстанции в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:32
2024-04-01T11:32
в мире
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы произошли на электрической подстанции в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины. "На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы... Имеются повреждения оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html
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в мире, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области

В Киеве сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы произошли на электрической подстанции в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины.
"На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы... Имеются повреждения оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области
9 марта, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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