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Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области

Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024

Украинские власти заявили о взрывах на подстанции в Запорожской области

Взрывы произошли на электрической подстанции в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:32

2024-04-01T11:32

2024-04-01T11:32

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы произошли на электрической подстанции в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины. "На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы... Имеются повреждения оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины