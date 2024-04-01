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Украина и Запад не хотят завершать конфликт, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937047998.html
Украина и Запад не хотят завершать конфликт, заявил Пушилин
Украина и Запад не хотят завершать конфликт, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.04.2024
Украина и Запад не хотят завершать конфликт, заявил Пушилин
Киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти, в его продолжении заинтересованы и западные страны, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:14
2024-04-01T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти, в его продолжении заинтересованы и западные страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. До этого Киев заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. "Действительно, риторика меняется, но на данный момент, чтобы что-то могло пойти по какому-то разумному треку, я, к сожалению, не вижу. Слишком ситуация заведена в тупик, слишком много совершено преступлений, в том числе военных, которые остановить в один момент просто не представляется возможным", - сказал Пушилин. По его словам, завершать конфликт не заинтересована ни Украина, ни ее западные кураторы. "Мы сейчас сталкиваемся с тем, что и сам украинский режим не хочет завершать конфликт и пытается всячески удержаться за существующие реалии, чтобы остаться у власти хоть каким-то образом. Это с одной стороны. А с другой - часть западных кураторов также не видят необходимости сейчас завершать конфликт, потому что есть желание навредить нашей стране, и насколько получится растянуть это во времени", - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Украина и Запад не хотят завершать конфликт, заявил Пушилин

Пушилин: и Украина, и страны Запада заинтересованы в продолжении конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти, в его продолжении заинтересованы и западные страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. До этого Киев заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
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"Действительно, риторика меняется, но на данный момент, чтобы что-то могло пойти по какому-то разумному треку, я, к сожалению, не вижу. Слишком ситуация заведена в тупик, слишком много совершено преступлений, в том числе военных, которые остановить в один момент просто не представляется возможным", - сказал Пушилин.
По его словам, завершать конфликт не заинтересована ни Украина, ни ее западные кураторы. "Мы сейчас сталкиваемся с тем, что и сам украинский режим не хочет завершать конфликт и пытается всячески удержаться за существующие реалии, чтобы остаться у власти хоть каким-то образом. Это с одной стороны. А с другой - часть западных кураторов также не видят необходимости сейчас завершать конфликт, потому что есть желание навредить нашей стране, и насколько получится растянуть это во времени", - подчеркнул глава ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
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