Украина и Запад не хотят завершать конфликт, заявил Пушилин
Пушилин: и Украина, и страны Запада заинтересованы в продолжении конфликта
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти, в его продолжении заинтересованы и западные страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. До этого Киев заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
"Действительно, риторика меняется, но на данный момент, чтобы что-то могло пойти по какому-то разумному треку, я, к сожалению, не вижу. Слишком ситуация заведена в тупик, слишком много совершено преступлений, в том числе военных, которые остановить в один момент просто не представляется возможным", - сказал Пушилин.
По его словам, завершать конфликт не заинтересована ни Украина, ни ее западные кураторы. "Мы сейчас сталкиваемся с тем, что и сам украинский режим не хочет завершать конфликт и пытается всячески удержаться за существующие реалии, чтобы остаться у власти хоть каким-то образом. Это с одной стороны. А с другой - часть западных кураторов также не видят необходимости сейчас завершать конфликт, потому что есть желание навредить нашей стране, и насколько получится растянуть это во времени", - подчеркнул глава ДНР.
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