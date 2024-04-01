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Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 01.04.2024 (обновлено: 08:09 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937018030.html
Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов
Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.04.2024
Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов
Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а Запад выполняет функции тыла, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:07
2024-04-01T08:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
в мире
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а Запад выполняет функции тыла, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.Дипломат добавил, что "враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов".Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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украина, россия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, В мире
Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов

Гаврилов: Украина играет роль поля боя для НАТО, а Запад выполняет функции тыла

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а Запад выполняет функции тыла, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России
03:23
Дипломат добавил, что "враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов".
Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
30 марта, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОВ мире
 
 
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