https://ria.ru/20240401/ukraina-1937018030.html

Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов

Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.04.2024

Украина играет роль поля боя для НАТО, заявил Гаврилов

Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а Запад выполняет функции тыла, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:07

2024-04-01T08:07

2024-04-01T08:09

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а Запад выполняет функции тыла, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.Дипломат добавил, что "враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов".Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html

https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, нато, в мире