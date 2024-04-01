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Гаврилов прокомментировал заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией
Гаврилов прокомментировал заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией - РИА Новости, 01.04.2024
Гаврилов прокомментировал заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией
Заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь от коррупции в Киеве, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T07:36
2024-04-01T07:36
2024-04-01T07:36
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь от коррупции в Киеве, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. "Цель западных "буревестников" видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "чёрную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности", - сказал Гаврилов РИА Новости, отвечая на вопрос, на что, на его взгляд, рассчитаны заявления, подобные тому, что сделал Бауэр. "Ведомая из США верхушка НАТО возводит новый "железный занавес" в Европе, но она должна понимать: отсидеться за спиной Вашингтона и Брюсселя не получится – каждому придётся отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны", - добавил дипломат. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
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сша, европа, константин гаврилов, роб бауэр, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Европа, Константин Гаврилов, Роб Бауэр, Владимир Путин, НАТО, В мире
Гаврилов прокомментировал заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией
Гаврилов: слова НАТО о готовности к конфликту отвлекают от коррупции в Киеве