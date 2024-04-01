https://ria.ru/20240401/ukraina-1937015350.html

Гаврилов заявил о готовности России к любому развитию событий на Украине

Гаврилов заявил о готовности России к любому развитию событий на Украине - РИА Новости, 01.04.2024

Гаврилов заявил о готовности России к любому развитию событий на Украине

Если НАТО снятием "табу" на потенциальную отправку военных на Украину пытается испытать Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию, заявил в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T07:06

2024-04-01T07:06

2024-04-01T07:06

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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Если НАТО снятием "табу" на потенциальную отправку военных на Украину пытается испытать Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times заявила, что не исключает отправки военных на Украину. Подобные заявления делал президент Франции Эммануэль Макрон. "Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который заявил, что "государства, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий". "Неоднократно предупреждали, что их возрастающая вовлеченность в вооруженную конфронтацию чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на них. Все это очевидным образом идет вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена", - отметил дипломат. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240226/konflikt-1929664397.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

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россия, украина, константин гаврилов, эммануэль макрон, владимир путин, нато, в мире