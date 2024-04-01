https://ria.ru/20240401/ukraina-1937014541.html

Россия считает слова Макрона подтверждением успешных действий на Украине

Россия считает слова Макрона подтверждением успешных действий на Украине - РИА Новости, 01.04.2024

Россия считает слова Макрона подтверждением успешных действий на Украине

Россия считает слова французского президента Эммануэля Макрона подтверждением успешных действий войск РФ на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T06:37

2024-04-01T06:37

2024-04-01T06:55

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эммануэль макрон

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сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Россия считает слова французского президента Эммануэля Макрона подтверждением успешных действий войск РФ на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ. Помимо прочего, они тесно связаны и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Но главное, по словам дипломата, – "они спровоцировали оживленную дискуссию в Европе о возможных последствиях курса на эскалацию конфликта Запада с Россией, в ходе которой раздаются и здравые голоса о необходимости недопущения прямого столкновения". Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240321/frantsiya-1934768513.html

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россия, украина, европа, эммануэль макрон, константин гаврилов, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины