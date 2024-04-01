https://ria.ru/20240401/udar-1937202309.html

СМИ: тегеранцы выйдут на митинг после удара Израиля по консульству Ирана

СМИ: тегеранцы выйдут на митинг после удара Израиля по консульству Ирана - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ: тегеранцы выйдут на митинг после удара Израиля по консульству Ирана

Траурная церемония в память о гибели имама Али (Али ибн Абу Талиба, зятя и сподвижника пророка Мохаммада) отменена в Тегеране в связи с планами провести митинг... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:28

2024-04-01T20:28

2024-04-01T20:28

в мире

израиль

дамаск (город)

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Траурная церемония в память о гибели имама Али (Али ибн Абу Талиба, зятя и сподвижника пророка Мохаммада) отменена в Тегеране в связи с планами провести митинг в осуждение удара израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погиб командующий КСИР, передает агентство Mehr. "Траурная церемония в связи с мученической гибелью "Повелителя правоверных" (имама Али - ред.), которая должна была состояться сегодня вечером после вечерних молитв, была отменена. На площади Палестины (в Тегеране - ред.) в 21:00 (20:30 мск - ред.) пройдет митинг в осуждение убийства генерала Захеди", - говорится в сообщении агентства. Посол Исламской Республики Иран в Сирии Хосейн Акбари сообщал ранее, что несколько военных советников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана погибли в результате авиаудара израильских ВВС по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки Израиля погиб командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане КСИР бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди. Ранее он также занимал пост командующего сухопутными силами КСИР. Сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.

https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html

https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html

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в мире, израиль, дамаск (город), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году