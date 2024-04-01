https://ria.ru/20240401/udar-1937197051.html

Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске

Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024

Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске

Сирия осуждает израильский удар по консульства Ирана в Дамаске и считает это террористическим нападением, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:50

2024-04-01T19:50

2024-04-01T19:50

в мире

иран

дамаск (город)

фейсал микдад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Сирия осуждает израильский удар по консульства Ирана в Дамаске и считает это террористическим нападением, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад. "Мы решительно осуждаем это ужасное террористическое нападение на здание иранского консульства в Дамаске, которое привело к гибели нескольких невинных человек", - сказал Микдад, слова которого приводит сирийское государственное телевидение. Глава МИД Сирии прибыл в здание посольства Ирана вскоре после авиаудара и заявил, что Израиль "является символом терроризма в мире". Ранее министерство обороны Сирии заявило, что здание консульства Ирана в столице Сирии Дамаске полностью разрушилось в результате авиаудара Израиля, погибли и получили ранения все, кто находились внутри. Источник в сирийских органах безопасности сообщал РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по зданию около посольства Ирана в сирийской столице Дамаске.

https://ria.ru/20240401/konsulstvo-1937184677.html

https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html

иран

дамаск (город)

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в мире, иран, дамаск (город), фейсал микдад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске