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Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске
Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024
Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске
Сирия осуждает израильский удар по консульства Ирана в Дамаске и считает это террористическим нападением, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:50
2024-04-01T19:50
2024-04-01T19:50
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дамаск (город)
фейсал микдад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Сирия осуждает израильский удар по консульства Ирана в Дамаске и считает это террористическим нападением, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад. "Мы решительно осуждаем это ужасное террористическое нападение на здание иранского консульства в Дамаске, которое привело к гибели нескольких невинных человек", - сказал Микдад, слова которого приводит сирийское государственное телевидение. Глава МИД Сирии прибыл в здание посольства Ирана вскоре после авиаудара и заявил, что Израиль "является символом терроризма в мире". Ранее министерство обороны Сирии заявило, что здание консульства Ирана в столице Сирии Дамаске полностью разрушилось в результате авиаудара Израиля, погибли и получили ранения все, кто находились внутри. Источник в сирийских органах безопасности сообщал РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по зданию около посольства Ирана в сирийской столице Дамаске.
https://ria.ru/20240401/konsulstvo-1937184677.html
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в мире, иран, дамаск (город), фейсал микдад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Иран, Дамаск (город), Фейсал Микдад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске
Сирия осудила удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске, назвав его терактом