https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html

СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске

СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске

Военный советник в Сирии бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана погиб в результате атаки израильских ВВС... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:45

2024-04-01T19:45

2024-04-01T19:46

в мире

израиль

дамаск (город)

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Военный советник в Сирии бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана погиб в результате атаки израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранское государственное информационное агентство Fars. "Бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, один из старших командиров фронта сопротивления, погиб сегодня вечером в результате атаки ВВС Израиля на консульство иранского посольства в Дамаске", - говорится в сообщении. Захеди также является одним из высокопоставленных военных Ирана, ранее он занимал пост командующего сухопутных войск КСИР. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.

https://ria.ru/20240401/udar-1937195090.html

https://ria.ru/20240401/udar-1937195090.html

израиль

дамаск (город)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, дамаск (город), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске