https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html
СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске
СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске
Военный советник в Сирии бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана погиб в результате атаки израильских ВВС... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:45
2024-04-01T19:45
2024-04-01T19:46
в мире
израиль
дамаск (город)
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Военный советник в Сирии бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана погиб в результате атаки израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранское государственное информационное агентство Fars. "Бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, один из старших командиров фронта сопротивления, погиб сегодня вечером в результате атаки ВВС Израиля на консульство иранского посольства в Дамаске", - говорится в сообщении. Захеди также является одним из высокопоставленных военных Ирана, ранее он занимал пост командующего сухопутных войск КСИР. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
https://ria.ru/20240401/udar-1937195090.html
https://ria.ru/20240401/udar-1937195090.html
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в мире, израиль, дамаск (город), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Израиль, Дамаск (город), Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске
Fars: иранский генерал Захеди погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске
ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Военный советник в Сирии бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана погиб в результате атаки израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранское государственное информационное агентство Fars.
«
"Бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, один из старших командиров фронта сопротивления, погиб сегодня вечером в результате атаки ВВС Израиля на консульство иранского посольства в Дамаске", - говорится в сообщении.
Захеди также является одним из высокопоставленных военных Ирана, ранее он занимал пост командующего сухопутных войск КСИР.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля
пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана
в Сирии
Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.