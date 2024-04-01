https://ria.ru/20240401/udar-1937195090.html

Пять человек погибли после удара Израиля по консульству Ирана в Сирии

Пять человек погибли после удара Израиля по консульству Ирана в Сирии - РИА Новости, 01.04.2024

Пять человек погибли после удара Израиля по консульству Ирана в Сирии

Пять человек погибли, еще 12 получили ранения в ходе авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Сирии, передает иранское информационное агентство РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:40

2024-04-01T19:40

2024-04-01T19:41

в мире

израиль

иран

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 12 получили ранения в ходе авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Сирии, передает иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента в Дамаске. "По предварительным данным, в результате взрыва в здании, прилегающем к посольству Исламской Республики Иран в Сирии, на сегодняшний день погибли пять человек и получили ранения 12 человек", - приводит Tasnim слова корреспондента. Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки Израиля погиб командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.

https://ria.ru/20240401/aviaudar-1937176085.html

https://ria.ru/20240125/izrail-1923321046.html

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в мире, израиль, иран, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске