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В Молдавии стартовали совместные с Румынией и США учения JCET-2024 - РИА Новости, 01.04.2024
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10:17 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ucheniya-1937032044.html
В Молдавии стартовали совместные с Румынией и США учения JCET-2024
В Молдавии стартовали совместные с Румынией и США учения JCET-2024 - РИА Новости, 01.04.2024
В Молдавии стартовали совместные с Румынией и США учения JCET-2024
В Молдавии стартовали учения JCET-2024, в которых также принимают участие солдаты батальонов спецназначения из Румынии и США, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:17
2024-04-01T10:17
в мире
молдавия
румыния
сша
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Молдавии стартовали учения JCET-2024, в которых также принимают участие солдаты батальонов спецназначения из Румынии и США, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Солдаты национальной армии будут тренироваться вместе со своими коллегами из Румынии и Соединенных Штатов Америки на многонациональных учениях JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training). Обучение будет проходить в учебных центрах национальной армии с 1 по 19 апреля текущего года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны. Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими бойцами спецназа, а также повышение уровня оперативной совместимости. В этом году в учениях примут участие представители службы государственной охраны, а также отряда специального назначения "Пантера". Согласно сценарию, бойцам предстоит совершить прыжки с парашютом, сложные боевые стрельбы днем и ночью, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Жителей Молдавии предупреждают, что в рамках учений по дорогам страны будут перевозить технику. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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в мире, молдавия, румыния, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Майя Санду, НАТО
В Молдавии стартовали совместные с Румынией и США учения JCET-2024

Власти Молдавии: спецназ участвует в учениях вместе с коллегами из Румынии и США

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Молдавии стартовали учения JCET-2024, в которых также принимают участие солдаты батальонов спецназначения из Румынии и США, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
«
"Солдаты национальной армии будут тренироваться вместе со своими коллегами из Румынии и Соединенных Штатов Америки на многонациональных учениях JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training). Обучение будет проходить в учебных центрах национальной армии с 1 по 19 апреля текущего года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны.
Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими бойцами спецназа, а также повышение уровня оперативной совместимости. В этом году в учениях примут участие представители службы государственной охраны, а также отряда специального назначения "Пантера".
Согласно сценарию, бойцам предстоит совершить прыжки с парашютом, сложные боевые стрельбы днем и ночью, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Жителей Молдавии предупреждают, что в рамках учений по дорогам страны будут перевозить технику.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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В миреМолдавияРумынияСШАМайя СандуНАТО
 
 
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