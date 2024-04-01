https://ria.ru/20240401/turisty-1937016312.html

Эксперты рассказали, чем Россия привлекает туристов из арабских стран

Эксперты рассказали, чем Россия привлекает туристов из арабских стран - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперты рассказали, чем Россия привлекает туристов из арабских стран

Путешественники из стран Персидского залива часто приезжают в Россию ради высокой кухни и больших городов, при этом гостей из Ирана привлекают приключенческие... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T07:27

2024-04-01T07:27

2024-04-01T07:30

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Путешественники из стран Персидского залива часто приезжают в Россию ради высокой кухни и больших городов, при этом гостей из Ирана привлекают приключенческие туры и исторические локации, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое проведено по поручению Минэкономразвития РФ и имеется в распоряжении РИА Новости. "Гости из стран Персидского залива проявляют интерес к большим городам, предпочитают высокую кухню и эксклюзивные развлечения. Нередко такие туристы из рук в руки передают друг другу вишлисты (списки желаний - ред.), в которых указаны точные адреса ресторанов и гостиниц, где следует побывать. Арабские туристы часто останавливаются в семейных люксах", - рассказали аналитики. В ЦСР отметили, что путешественники из Ирана предпочитают приключенческие и горнолыжные туры в Россию. Также их привлекают исторические локации. Едут гости из Ирана в основном большими группами и семьями, приобретая пакетные туры. У них в приоритете поездки на Байкал, Алтай, Эльбрус и в Мурманск, куда они едут "в поисках северного сияния". В центре отмечают, что для привлечения туристов из стран Персидского залива необходимо "предоставлять высокий сервис, ориентированный на состоятельных путешественников, предлагать хорошо продуманный турпродукт". Также, по мнению экспертов, важно развитие прямого авиасообщения между странами. Приглашая путешественников из Ирана, надо подумать о местах для молитвы и о халяльных ресторанах, добавили в ЦСР. "Привлечение туристов – комплексный процесс, здесь важно формировать благоприятный информационный фон, и сейчас впервые мы запускаем федеральную программу продвижения России за рубежом и, конечно, ориентируемся на флагманские регионы в этом направлении. Чтобы турист поехал, важно создавать комфортные условия, обеспечивать комфортное пребывание внутри страны, развивать инфраструктуру", – процитировали в сообщении директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никиту Кондратьева. В ЦСР ранее рассказывали РИА Новости, что путешественники из Китая все меньше ездят в Россию за шоппингом и все больше хотят видеть уникальные природные явления, например северное сияние, а из Индии стали чаще приезжать, чтобы организовать свадебное торжество.

https://ria.ru/20240401/gidy-1931657056.html

https://ria.ru/20240329/puteshestviya-1936472020.html

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новости - туризм, китай, россия, индия, никита кондратьев