Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ
Суд утвердил 7,5 года чиновнику Минобороны Тулупову за аферу с аппаратами ИВЛ
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор бывшему начальнику управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрею Тулупову, осужденному на 7,5 лет колонии за махинации при поставках ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мосгорсуда жалоба Тулупова оставлена без удовлетворения, приговор без изменения", - сказала собеседница агентства.
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В январе прошлого года Басманный суд Москвы приговорил Тулупова к 7,5 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, растрату и злоупотребления должностными полномочиями. Дело рассматривалось в особом режиме, поскольку Тулупов признал свою вину.
Общий ущерб по делу был оценен в 34 миллиона рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры в пользу управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ.
Как было установлено в ходе рассмотрения дела, преступления были совершены Тулуповым при закупках для Минобороны китайских аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.
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