https://ria.ru/20240401/tulupov-1937129196.html

Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ

Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ - РИА Новости, 01.04.2024

Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ

Мосгорсуд утвердил приговор бывшему начальнику управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрею Тулупову, осужденному на 7,5 лет колонии за махинации РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:17

2024-04-01T15:17

2024-04-01T15:17

происшествия

россия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор бывшему начальнику управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрею Тулупову, осужденному на 7,5 лет колонии за махинации при поставках ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мосгорсуда жалоба Тулупова оставлена без удовлетворения, приговор без изменения", - сказала собеседница агентства. В январе прошлого года Басманный суд Москвы приговорил Тулупова к 7,5 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, растрату и злоупотребления должностными полномочиями. Дело рассматривалось в особом режиме, поскольку Тулупов признал свою вину. Общий ущерб по делу был оценен в 34 миллиона рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры в пользу управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ. Как было установлено в ходе рассмотрения дела, преступления были совершены Тулуповым при закупках для Минобороны китайских аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916562792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московский городской суд