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Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ - РИА Новости, 01.04.2024
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15:17 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/tulupov-1937129196.html
Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ
Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ - РИА Новости, 01.04.2024
Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ
Мосгорсуд утвердил приговор бывшему начальнику управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрею Тулупову, осужденному на 7,5 лет колонии за махинации РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:17
2024-04-01T15:17
происшествия
россия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор бывшему начальнику управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрею Тулупову, осужденному на 7,5 лет колонии за махинации при поставках ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мосгорсуда жалоба Тулупова оставлена без удовлетворения, приговор без изменения", - сказала собеседница агентства. В январе прошлого года Басманный суд Москвы приговорил Тулупова к 7,5 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, растрату и злоупотребления должностными полномочиями. Дело рассматривалось в особом режиме, поскольку Тулупов признал свою вину. Общий ущерб по делу был оценен в 34 миллиона рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры в пользу управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ. Как было установлено в ходе рассмотрения дела, преступления были совершены Тулуповым при закупках для Минобороны китайских аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.
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происшествия, россия, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд
Мосгорсуд утвердил приговор чиновнику Минобороны за аферу с аппаратами ИВЛ

Суд утвердил 7,5 года чиновнику Минобороны Тулупову за аферу с аппаратами ИВЛ

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор бывшему начальнику управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрею Тулупову, осужденному на 7,5 лет колонии за махинации при поставках ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мосгорсуда жалоба Тулупова оставлена без удовлетворения, приговор без изменения", - сказала собеседница агентства.
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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18 декабря 2023, 17:53
В январе прошлого года Басманный суд Москвы приговорил Тулупова к 7,5 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, растрату и злоупотребления должностными полномочиями. Дело рассматривалось в особом режиме, поскольку Тулупов признал свою вину.
Общий ущерб по делу был оценен в 34 миллиона рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры в пользу управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ.
Как было установлено в ходе рассмотрения дела, преступления были совершены Тулуповым при закупках для Минобороны китайских аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.
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