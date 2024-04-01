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Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс" - РИА Новости, 01.04.2024
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15:23 01.04.2024 (обновлено: 15:25 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/torgi-1937131053.html
Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"
Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс" - РИА Новости, 01.04.2024
Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"
Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:23
2024-04-01T15:25
экономика
октябрьский
калининградская область
яндекс
московская биржа
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки. "Включить с 15 мая 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", регистрационный номер выпуска – 1-01-16777-A от 25.12.2023, торговый код – YDEX", - говорится в сообщении. Дата вступления в силу решения может быть изменена в случае получения соответствующего уведомления от МКПАО "Яндекс", также говорится в сообщении биржи. Сама компания сообщила, что торги ее акциями под новым тикером на Московской бирже стартуют в ближайшие месяцы. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно. В конце марта стало известно, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
https://ria.ru/20240328/yandex-1936481263.html
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экономика, октябрьский, калининградская область, яндекс, московская биржа
Экономика, Октябрьский, Калининградская область, Яндекс, Московская биржа
Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"

Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки.
"Включить с 15 мая 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", регистрационный номер выпуска – 1-01-16777-A от 25.12.2023, торговый код – YDEX", - говорится в сообщении.
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Yandex N.V. провела реорганизацию и подготовила активы к продаже
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Дата вступления в силу решения может быть изменена в случае получения соответствующего уведомления от МКПАО "Яндекс", также говорится в сообщении биржи.
Сама компания сообщила, что торги ее акциями под новым тикером на Московской бирже стартуют в ближайшие месяцы. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно.
В конце марта стало известно, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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ЭкономикаОктябрьскийКалининградская областьЯндексМосковская биржа
 
 
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