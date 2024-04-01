https://ria.ru/20240401/torgi-1937131053.html

Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"

Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс" - РИА Новости, 01.04.2024

Московская биржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"

Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:23

2024-04-01T15:23

2024-04-01T15:25

экономика

октябрьский

калининградская область

яндекс

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886868502_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_070ea96e3d6e61224dd89dc15d770141.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки. "Включить с 15 мая 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", регистрационный номер выпуска – 1-01-16777-A от 25.12.2023, торговый код – YDEX", - говорится в сообщении. Дата вступления в силу решения может быть изменена в случае получения соответствующего уведомления от МКПАО "Яндекс", также говорится в сообщении биржи. Сама компания сообщила, что торги ее акциями под новым тикером на Московской бирже стартуют в ближайшие месяцы. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно. В конце марта стало известно, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.

https://ria.ru/20240328/yandex-1936481263.html

https://ria.ru/20240307/yandeks-1931840808.html

октябрьский

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, октябрьский, калининградская область, яндекс, московская биржа