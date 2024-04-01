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В России обнулили пошлины на ввоз ста тысяч тонн томатов - РИА Новости, 01.04.2024
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16:01 01.04.2024 (обновлено: 16:08 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/tomaty-1937146028.html
В России обнулили пошлины на ввоз ста тысяч тонн томатов
В России обнулили пошлины на ввоз ста тысяч тонн томатов - РИА Новости, 01.04.2024
В России обнулили пошлины на ввоз ста тысяч тонн томатов
Правительство РФ до 31 мая 2024 года отменило таможенные пошлины на ввоз в страну отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тысяч... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:01
2024-04-01T16:08
экономика
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 31 мая 2024 года отменило таможенные пошлины на ввоз в страну отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тысяч тонн, следует из соответствующего постановления."Утвердить прилагаемые правила распределения объема отдельных видов томатов свежих или охлажденных, в отношении которых предоставляется тарифная льгота...", - говорится в постановлении."Настоящие правила устанавливают порядок распределения между участниками внешнеторговой деятельности объема томатов свежих или охлажденных, за исключением томатов ребристой, продолговатой (удлиненной) и вишневидной (включая коктейльные сорта томатов) формы, среднеплодных и крупноплодных, в отношении которых предоставляется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.66 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза", в размере 100 тысяч тонн", - говорится в документе.Уточняется, что "подтверждение действует со дня его подписания по 31 мая 2024 года (включительно)".Отмечается, что решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию отдельных видов томатов, принятого 26 января 2024 года.При этом размер одобренной квоты меньше предложенной РФ: подкомиссия кабмина по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ранее одобряла введение в первом полугодии тарифной льготы, предполагающей отмену пошлины на импорт 130 тысяч тонн томатов.Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев тогда уточнял, что импортные поставки в краткосрочной перспективе помогут сбалансировать рынок в связи с растущим потребительским спросом и невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов. Речь, по его словам, может идти, в частности, о Турции, Китае, Египте и Иране, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством.
https://ria.ru/20240305/tomat-1931278698.html
https://ria.ru/20240328/ovoschi-1936295014.html
https://ria.ru/20240228/minselkhoz-1930074037.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России обнулили пошлины на ввоз ста тысяч тонн томатов

Правительство обнулило пошлины на ввоз в Россию ста тысяч тонн томатов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 31 мая 2024 года отменило таможенные пошлины на ввоз в страну отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тысяч тонн, следует из соответствующего постановления.
"Утвердить прилагаемые правила распределения объема отдельных видов томатов свежих или охлажденных, в отношении которых предоставляется тарифная льгота...", - говорится в постановлении.
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"Настоящие правила устанавливают порядок распределения между участниками внешнеторговой деятельности объема томатов свежих или охлажденных, за исключением томатов ребристой, продолговатой (удлиненной) и вишневидной (включая коктейльные сорта томатов) формы, среднеплодных и крупноплодных, в отношении которых предоставляется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.66 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза", в размере 100 тысяч тонн", - говорится в документе.
Уточняется, что "подтверждение действует со дня его подписания по 31 мая 2024 года (включительно)".
Отмечается, что решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию отдельных видов томатов, принятого 26 января 2024 года.
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При этом размер одобренной квоты меньше предложенной РФ: подкомиссия кабмина по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ранее одобряла введение в первом полугодии тарифной льготы, предполагающей отмену пошлины на импорт 130 тысяч тонн томатов.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев тогда уточнял, что импортные поставки в краткосрочной перспективе помогут сбалансировать рынок в связи с растущим потребительским спросом и невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов. Речь, по его словам, может идти, в частности, о Турции, Китае, Египте и Иране, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством.
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