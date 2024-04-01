https://ria.ru/20240401/tiktok-1937056249.html

На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok

На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok - РИА Новости, 01.04.2024

На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok

Власти Украины рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, если такой же запрет будет введен в США, сообщил глава комитета Верховной рады РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:39

2024-04-01T11:39

2024-04-01T11:40

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верховная рада украины

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Власти Украины рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, если такой же запрет будет введен в США, сообщил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина. Ранее палата представителей США приняла законопроект, предписывающий китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. В поддержку документа проголосовали 352 конгрессмена, выступили 65 против. Для его вступления в силу законопроект должны утвердить обе палаты конгресса и подписать президент. Лидер США Джо Байден уже пообещал подписать законопроект, если его примет конгресс. В Белом доме заявили, что целью инициативы является не прекращение работы TikTok, а смена китайского собственника. "У нас, с одной стороны, есть такое основание для санкций - если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень не просто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", - сказал Юрчишин.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.

https://radiosputnik.ru/20240318/klimenko-1934123724.html

https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

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в мире, технологии, сша, украина, ярослав юрчишин, джо байден, tiktok, верховная рада украины, telegram