На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok
На Украине заявили о возможной блокировке TikTok, если соцсеть запретят в США
© Depositphotos.com / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
© Depositphotos.com / tashatuvango
Телефон с приложением TikTok. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Власти Украины рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, если такой же запрет будет введен в США, сообщил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина.
Ранее палата представителей США приняла законопроект, предписывающий китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. В поддержку документа проголосовали 352 конгрессмена, выступили 65 против. Для его вступления в силу законопроект должны утвердить обе палаты конгресса и подписать президент. Лидер США Джо Байден уже пообещал подписать законопроект, если его примет конгресс. В Белом доме заявили, что целью инициативы является не прекращение работы TikTok, а смена китайского собственника.
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"У нас, с одной стороны, есть такое основание для санкций - если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень не просто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", - сказал Юрчишин.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.
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