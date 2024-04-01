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На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok - РИА Новости, 01.04.2024
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11:39 01.04.2024 (обновлено: 11:40 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/tiktok-1937056249.html
На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok
На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok - РИА Новости, 01.04.2024
На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok
Власти Украины рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, если такой же запрет будет введен в США, сообщил глава комитета Верховной рады РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:39
2024-04-01T11:40
в мире
технологии
сша
украина
ярослав юрчишин
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Власти Украины рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, если такой же запрет будет введен в США, сообщил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина. Ранее палата представителей США приняла законопроект, предписывающий китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. В поддержку документа проголосовали 352 конгрессмена, выступили 65 против. Для его вступления в силу законопроект должны утвердить обе палаты конгресса и подписать президент. Лидер США Джо Байден уже пообещал подписать законопроект, если его примет конгресс. В Белом доме заявили, что целью инициативы является не прекращение работы TikTok, а смена китайского собственника. &quot;У нас, с одной стороны, есть такое основание для санкций - если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень не просто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг&quot;, - сказал Юрчишин.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.
https://radiosputnik.ru/20240318/klimenko-1934123724.html
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в мире, технологии, сша, украина, ярослав юрчишин, джо байден, tiktok, верховная рада украины, telegram
В мире, Технологии, США, Украина, Ярослав Юрчишин, Джо Байден, TikTok, Верховная Рада Украины, Telegram
На Украине рассмотрят возможность блокировки TikTok

На Украине заявили о возможной блокировке TikTok, если соцсеть запретят в США

© Depositphotos.com / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Depositphotos.com / tashatuvango
Телефон с приложением TikTok. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Власти Украины рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, если такой же запрет будет введен в США, сообщил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина.
Ранее палата представителей США приняла законопроект, предписывающий китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. В поддержку документа проголосовали 352 конгрессмена, выступили 65 против. Для его вступления в силу законопроект должны утвердить обе палаты конгресса и подписать президент. Лидер США Джо Байден уже пообещал подписать законопроект, если его примет конгресс. В Белом доме заявили, что целью инициативы является не прекращение работы TikTok, а смена китайского собственника.
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"У нас, с одной стороны, есть такое основание для санкций - если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень не просто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", - сказал Юрчишин.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.
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В миреТехнологииСШАУкраинаЯрослав ЮрчишинДжо БайденTikTokВерховная Рада УкраиныTelegram
 
 
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