https://ria.ru/20240401/terrorizm-1937068972.html

Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД

Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2024

Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД

Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий, заявила официальный представитель... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:19

2024-04-01T12:19

2024-04-01T12:19

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Первому каналу. "Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - отметила Захарова. Дипломат отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно. "У них было время разобраться и понять всю чудовищность их шагов, они пошли другим путем", - заключила она. Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала несколько дней назад по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240401/regiony-1937050716.html

https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, мария захарова, вооруженные силы украины, служба безопасности украины