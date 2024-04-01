Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД
Захарова: Киев пошел по пути терроризма, не осознавая чудовищность этого шага
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Первому каналу.
"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - отметила Захарова.
Дипломат отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно.
"У них было время разобраться и понять всю чудовищность их шагов, они пошли другим путем", - заключила она.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала несколько дней назад по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.
* Террористическая организация, запрещена в России