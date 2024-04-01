Рейтинг@Mail.ru
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/terrorizm-1937068972.html
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2024
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД
Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий, заявила официальный представитель... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:19
2024-04-01T12:19
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Первому каналу. "Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - отметила Захарова. Дипломат отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно. "У них было время разобраться и понять всю чудовищность их шагов, они пошли другим путем", - заключила она. Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала несколько дней назад по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240401/regiony-1937050716.html
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, мария захарова, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД

Захарова: Киев пошел по пути терроризма, не осознавая чудовищность этого шага

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Первому каналу.
"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - отметила Захарова.
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Восстановление Россией новых регионов злит Украину, заявили в Госдуме
11:28
Дипломат отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно.
"У них было время разобраться и понять всю чудовищность их шагов, они пошли другим путем", - заключила она.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала несколько дней назад по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.
* Террористическая организация, запрещена в России
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине
09:40
 
В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала