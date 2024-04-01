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Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:41 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/terakt-1937157516.html
Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле"
Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 01.04.2024
Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле"
Мосгорсуд на 3 апреля назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Исроила Исломова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:41
2024-04-01T16:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мосгорсуд на 3 апреля назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Исроила Исломова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Басманного суда Москвы об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 3 апреля, в 12.15", - рассказал собеседник агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.
https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте Исроила Исломова

© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города МосквыИсроил Исломов
Исроил Исломов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
Исроил Исломов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мосгорсуд на 3 апреля назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Исроила Исломова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Басманного суда Москвы об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 3 апреля, в 12.15", - рассказал собеседник агентства.
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Вчера, 13:33
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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