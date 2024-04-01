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СВР: США сразу начали выгораживать Зеленского после теракта в России - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:08 01.04.2024 (обновлено: 14:53 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/terakt-1937108620.html
СВР: США сразу начали выгораживать Зеленского после теракта в России
СВР: США сразу начали выгораживать Зеленского после теракта в России - РИА Новости, 01.04.2024
СВР: США сразу начали выгораживать Зеленского после теракта в России
В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Владимира Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла", заявили в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:08
2024-04-01T14:53
теракт в "крокус сити холле"
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
крокус
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Владимира Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла", заявили в пресс-бюро СВР."В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла". Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), крокус, россия, вашингтон (штат)
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Крокус, Россия, Вашингтон (штат)
СВР: США сразу начали выгораживать Зеленского после теракта в России

СВР: США стал выгораживать Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Владимира Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла", заявили в пресс-бюро СВР.
«
"В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла". Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Теракт в "Крокус Сити Холле"СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)КрокусРоссияВашингтон (штат)
 
 
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