https://ria.ru/20240401/terakt-1937099697.html
Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам
Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам - РИА Новости, 01.04.2024
Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам
Один из задержанных в Дагестане бандитов заявил, что отвез в Мытищи оружие террористам, напавшим на "Крокус сити холл", кадры с его признанием опубликовала ФСБ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:47
2024-04-01T13:47
2024-04-01T14:06
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
мытищи
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один из задержанных в Дагестане бандитов заявил, что отвез в Мытищи оружие террористам, напавшим на "Крокус сити холл", кадры с его признанием опубликовала ФСБ.Он рассказал, что оперативники изъяли у него дома 2 автомата "Калашников" и 460 патронов."Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на "Крокус сити холл" в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи", - сказал задержанный.Он добавил, что помогал напавшим на "Крокус сити холл" "и финансами, и оружием".ФСБ в понедельник сообщила, что 31 марта в Дагестане была пресечена деятельность четырех иностранных бандитов, готовивших в Каспийске теракт в местах массового пребывания людей. Кроме того, они "непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора" исполнителей теракта в "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
мытищи
РИА Новости
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РИА Новости
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Допрос задержанного в Дагестане террориста
Один из задержанных в Дагестане террористов признался, что возил оружие из Махачкалы бандитам, напавшим на "Крокус", видео публикует ФСБ.
2024-04-01T13:47
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Задержание подозреваемых, планировавших теракты в Дагестане. Кадры ФСБ РФ
❗️Задержанные в Дагестане бандиты намеревались взорвать набережную в Каспийске, следует из видео ФСБ
2024-04-01T13:47
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мытищи, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Мытищи, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам
Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие напавшим на "Крокус"