https://ria.ru/20240401/terakt-1937099697.html

Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам

Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам - РИА Новости, 01.04.2024

Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам

Один из задержанных в Дагестане бандитов заявил, что отвез в Мытищи оружие террористам, напавшим на "Крокус сити холл", кадры с его признанием опубликовала ФСБ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:47

2024-04-01T13:47

2024-04-01T14:06

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

мытищи

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один из задержанных в Дагестане бандитов заявил, что отвез в Мытищи оружие террористам, напавшим на "Крокус сити холл", кадры с его признанием опубликовала ФСБ.Он рассказал, что оперативники изъяли у него дома 2 автомата "Калашников" и 460 патронов."Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на "Крокус сити холл" в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи", - сказал задержанный.Он добавил, что помогал напавшим на "Крокус сити холл" "и финансами, и оружием".ФСБ в понедельник сообщила, что 31 марта в Дагестане была пресечена деятельность четырех иностранных бандитов, готовивших в Каспийске теракт в местах массового пребывания людей. Кроме того, они "непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора" исполнителей теракта в "Крокус сити холле".

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

мытищи

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Дарья Буймова

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Допрос задержанного в Дагестане террориста Один из задержанных в Дагестане террористов признался, что возил оружие из Махачкалы бандитам, напавшим на "Крокус", видео публикует ФСБ. 2024-04-01T13:47 true PT0M28S

Задержание подозреваемых, планировавших теракты в Дагестане. Кадры ФСБ РФ ❗️Задержанные в Дагестане бандиты намеревались взорвать набережную в Каспийске, следует из видео ФСБ 2024-04-01T13:47 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мытищи, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)