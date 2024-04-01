https://ria.ru/20240401/telemarafon-1937097803.html

В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона

В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона - РИА Новости, 01.04.2024

В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона

Власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:44

2024-04-01T13:44

2024-04-01T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

ярослав юрчишин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях, заявил в понедельник глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. "Власть в начале говорила, пусть (телемарафон - ред.) работает до конца войны. Но почему 2024 станет решающим? Потому что у нас сокращается международная финансовая помощь, как следствие, существенно сокращается наша экономика. Это нехватка средств по всем направлениям. А у нас в первую очередь (идет - ред.) обеспечение вооруженных сил. И у нас должны быть деньги на снаряды для ВСУ и перезарядку Patriot", - приводит слова Юрчишина агентство РБК-Украина. Депутат отметил, что на данный момент снизилась эффективность телемарафона. Он предположил, что ситуацию может исправить изменение самого его формата. "Поэтому, если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что единый марафон изменил формат, баланс,… что у людей снова восстанавливается доверие, тогда надо будет думать над завершением", - сказал он. Юрчишин сравнил телеэфир с "рупором власти", теряющим доверие и подрывающим ее имидж. "Мы сейчас видим нисходящий трек использования единого телемарафона и восходящий трек использования социальных сетей. Потом будет еще труднее объяснить нашим международным партнерам и своим же людям, почему мы финансируем неэффективную информационную политику", - резюмировал депутат. Данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в конце ноября и начале декабря прошлого года, показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны, показатели снизились почти вдвое – с 57% до 29%. Согласно данным опроса USAID-Internews, проведенного летом прошлого года по заказу международной некоммерческой организации Internews, украинский национальный телемарафон стремительно терял свою аудиторию, практически половина зрителей перестала его смотреть.

https://ria.ru/20240219/telemarafon-1928241578.html

https://ria.ru/20240123/telemarafon-1922951020.html

https://ria.ru/20230225/ramshtayn-1854344890.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ярослав юрчишин