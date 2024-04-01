Рейтинг@Mail.ru
В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/telemarafon-1937097803.html
В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона
В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона - РИА Новости, 01.04.2024
В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона
Власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:44
2024-04-01T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
ярослав юрчишин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях, заявил в понедельник глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. "Власть в начале говорила, пусть (телемарафон - ред.) работает до конца войны. Но почему 2024 станет решающим? Потому что у нас сокращается международная финансовая помощь, как следствие, существенно сокращается наша экономика. Это нехватка средств по всем направлениям. А у нас в первую очередь (идет - ред.) обеспечение вооруженных сил. И у нас должны быть деньги на снаряды для ВСУ и перезарядку Patriot", - приводит слова Юрчишина агентство РБК-Украина. Депутат отметил, что на данный момент снизилась эффективность телемарафона. Он предположил, что ситуацию может исправить изменение самого его формата. "Поэтому, если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что единый марафон изменил формат, баланс,… что у людей снова восстанавливается доверие, тогда надо будет думать над завершением", - сказал он. Юрчишин сравнил телеэфир с "рупором власти", теряющим доверие и подрывающим ее имидж. "Мы сейчас видим нисходящий трек использования единого телемарафона и восходящий трек использования социальных сетей. Потом будет еще труднее объяснить нашим международным партнерам и своим же людям, почему мы финансируем неэффективную информационную политику", - резюмировал депутат. Данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в конце ноября и начале декабря прошлого года, показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны, показатели снизились почти вдвое – с 57% до 29%. Согласно данным опроса USAID-Internews, проведенного летом прошлого года по заказу международной некоммерческой организации Internews, украинский национальный телемарафон стремительно терял свою аудиторию, практически половина зрителей перестала его смотреть.
https://ria.ru/20240219/telemarafon-1928241578.html
https://ria.ru/20240123/telemarafon-1922951020.html
https://ria.ru/20230225/ramshtayn-1854344890.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, ярослав юрчишин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Ярослав Юрчишин
В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона

Депутат Рады: телемарафон, начавший проигрывать соцсетям, могут завершить

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях, заявил в понедельник глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.
Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону
19 февраля, 14:18
"Власть в начале говорила, пусть (телемарафон - ред.) работает до конца войны. Но почему 2024 станет решающим? Потому что у нас сокращается международная финансовая помощь, как следствие, существенно сокращается наша экономика. Это нехватка средств по всем направлениям. А у нас в первую очередь (идет - ред.) обеспечение вооруженных сил. И у нас должны быть деньги на снаряды для ВСУ и перезарядку Patriot", - приводит слова Юрчишина агентство РБК-Украина.
Депутат отметил, что на данный момент снизилась эффективность телемарафона. Он предположил, что ситуацию может исправить изменение самого его формата. "Поэтому, если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что единый марафон изменил формат, баланс,… что у людей снова восстанавливается доверие, тогда надо будет думать над завершением", - сказал он.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
СМИ: в ВСУ назвали национальный новостной телемарафон мыльной оперой
23 января, 13:13
Юрчишин сравнил телеэфир с "рупором власти", теряющим доверие и подрывающим ее имидж. "Мы сейчас видим нисходящий трек использования единого телемарафона и восходящий трек использования социальных сетей. Потом будет еще труднее объяснить нашим международным партнерам и своим же людям, почему мы финансируем неэффективную информационную политику", - резюмировал депутат.
Данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в конце ноября и начале декабря прошлого года, показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны, показатели снизились почти вдвое – с 57% до 29%. Согласно данным опроса USAID-Internews, проведенного летом прошлого года по заказу международной некоммерческой организации Internews, украинский национальный телемарафон стремительно терял свою аудиторию, практически половина зрителей перестала его смотреть.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Украина инициировала проведение информационного Рамштайна
25 февраля 2023, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЯрослав Юрчишин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала