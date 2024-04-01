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Удален Telegram-канал, предположительно, собиравший деньги для террористов - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:22 01.04.2024 (обновлено: 12:03 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/telegram-1937049588.html
Удален Telegram-канал, предположительно, собиравший деньги для террористов
Удален Telegram-канал, предположительно, собиравший деньги для террористов - РИА Новости, 01.04.2024
Удален Telegram-канал, предположительно, собиравший деньги для террористов
Telegram-канал, собиравший деньги через криптокошелек, который, предположительно, использовался для передачи денег исполнителям теракта в "Крокусе", удален,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:22
2024-04-01T12:03
теракт в "крокус сити холле"
технологии
крокус
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Telegram-канал, собиравший деньги через криптокошелек, который, предположительно, использовался для передачи денег исполнителям теракта в "Крокусе", удален, сообщил корреспондент РИА Новости. При попытке войти в этот канал возникает уведомление "Похоже, такого пользователя не существует". Этот канал вел человек с ником Mavlavi_56, бывший и администратором канала "Голос Хорасана", через который проводилась вербовка обвиняемых в теракте.Mavlavi_56 три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) разместил пост с заголовком "СБОР средств на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" (орфография и пунктуация оригинала) с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan. Канал перестал существовать после публикации РИА Новости, в которой раскрывалась вероятная схема использования криптокошелька для перевода средств террористам после совершения теракта в "Крокусе" 22 марта — через него прошла сумма, равная половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал — 2525 долларов (около 232 тысяч рублей). При этом основная часть — 2200 долларов тремя траншами — пришла и ушла из кошелька в период с 21:30 до 22:30, то есть примерно через один-два часа после появления первых сообщений о теракте. Также ранее удалили и Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежал таджикскому крылу ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан"* (филиала ИГ*).Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240331/terakt-1936954830.html
https://ria.ru/20240330/koshelek-1936777283.html
https://ria.ru/20240401/krokus-1937046224.html
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технологии, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Технологии, Крокус
Удален Telegram-канал, предположительно, собиравший деньги для террористов

Удален Telegram-канал, который мог собирать деньги для террористов из "Крокуса"

© РИА НовостиTelegram-канал, собиравший деньги для передачи денег исполнителям теракта в "Крокусе", удален
Telegram-канал, собиравший деньги для передачи денег исполнителям теракта в Крокусе, удален
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Telegram-канал, собиравший деньги через криптокошелек, который, предположительно, использовался для передачи денег исполнителям теракта в "Крокусе", удален, сообщил корреспондент РИА Новости.
При попытке войти в этот канал возникает уведомление "Похоже, такого пользователя не существует".
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Этот канал вел человек с ником Mavlavi_56, бывший и администратором канала "Голос Хорасана", через который проводилась вербовка обвиняемых в теракте.
Mavlavi_56 три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) разместил пост с заголовком "СБОР средств на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" (орфография и пунктуация оригинала) с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan.
Канал перестал существовать после публикации РИА Новости, в которой раскрывалась вероятная схема использования криптокошелька для перевода средств террористам после совершения теракта в "Крокусе" 22 марта — через него прошла сумма, равная половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал — 2525 долларов (около 232 тысяч рублей).

Арестованный по подозрению в теракте Фаридун Шамсиддин признался, что за совершение преступления обещали полмиллиона рублей, но на карту перевели только половину.

При этом основная часть — 2200 долларов тремя траншами — пришла и ушла из кошелька в период с 21:30 до 22:30, то есть примерно через один-два часа после появления первых сообщений о теракте.
Также ранее удалили и Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежал таджикскому крылу ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан"* (филиала ИГ*).
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30 марта, 08:02

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТехнологииКрокус
 
 
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