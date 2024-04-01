https://ria.ru/20240401/tele2-1937054232.html

Tele2 проведет ребрендинг до конца года

Tele2 проведет ребрендинг до конца года - РИА Новости, 01.04.2024

Tele2 проведет ребрендинг до конца года

Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах провести ребрендинг из-за истечения лицензии на использование шведского бренда. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:37

2024-04-01T11:37

2024-04-01T15:10

экономика

технологии

tele2 ab

ростелеком

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах провести ребрендинг из-за истечения лицензии на использование шведского бренда. "Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года", — уточнили в компании.В Tele2 рассказали, что при разработке нового бренда стремились сохранить преемственность с текущим. Оператор напомнил, что в прошлый раз бренд обновлялся в начале 2017 года — тогда был изменен слоган и фирменный стиль. Ранее компания являлась подразделением шведской Tele2 AB. В марте 2013 года ВТБ выкупил оператора и получил права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100 процентов акций предприятия консолидировал "Ростелеком".

https://ria.ru/20240327/oborudovanie-1936135522.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, технологии, tele2 ab, ростелеком