https://ria.ru/20240401/tele2-1937054232.html
Tele2 проведет ребрендинг до конца года
Tele2 проведет ребрендинг до конца года - РИА Новости, 01.04.2024
Tele2 проведет ребрендинг до конца года
Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах провести ребрендинг из-за истечения лицензии на использование шведского бренда. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:37
2024-04-01T11:37
2024-04-01T15:10
экономика
технологии
tele2 ab
ростелеком
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах провести ребрендинг из-за истечения лицензии на использование шведского бренда. "Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года", — уточнили в компании.В Tele2 рассказали, что при разработке нового бренда стремились сохранить преемственность с текущим. Оператор напомнил, что в прошлый раз бренд обновлялся в начале 2017 года — тогда был изменен слоган и фирменный стиль. Ранее компания являлась подразделением шведской Tele2 AB. В марте 2013 года ВТБ выкупил оператора и получил права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100 процентов акций предприятия консолидировал "Ростелеком".
https://ria.ru/20240327/oborudovanie-1936135522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, tele2 ab, ростелеком
Экономика, Технологии, Tele2 AB, Ростелеком
Tele2 проведет ребрендинг до конца года
Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца года