Рейтинг@Mail.ru
Tele2 проведет ребрендинг до конца года - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 01.04.2024 (обновлено: 15:10 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/tele2-1937054232.html
Tele2 проведет ребрендинг до конца года
Tele2 проведет ребрендинг до конца года - РИА Новости, 01.04.2024
Tele2 проведет ребрендинг до конца года
Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах провести ребрендинг из-за истечения лицензии на использование шведского бренда. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:37
2024-04-01T15:10
экономика
технологии
tele2 ab
ростелеком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597003322_0:104:3072:1831_1920x0_80_0_0_a4bb8cfee221edaa1e0f2c4e2c188f5b.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах провести ребрендинг из-за истечения лицензии на использование шведского бренда. &quot;Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года&quot;, — уточнили в компании.В Tele2 рассказали, что при разработке нового бренда стремились сохранить преемственность с текущим. Оператор напомнил, что в прошлый раз бренд обновлялся в начале 2017 года — тогда был изменен слоган и фирменный стиль. Ранее компания являлась подразделением шведской Tele2 AB. В марте 2013 года ВТБ выкупил оператора и получил права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100 процентов акций предприятия консолидировал "Ростелеком".
https://ria.ru/20240327/oborudovanie-1936135522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597003322_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_73ce6898600e8c851d2cb0a4f6ad6269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, tele2 ab, ростелеком
Экономика, Технологии, Tele2 AB, Ростелеком
Tele2 проведет ребрендинг до конца года

Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска сотового оператора связи Tele2
Вывеска сотового оператора связи Tele2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вывеска сотового оператора связи Tele2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах провести ребрендинг из-за истечения лицензии на использование шведского бренда.
«

"Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года", уточнили в компании.

В Tele2 рассказали, что при разработке нового бренда стремились сохранить преемственность с текущим. Оператор напомнил, что в прошлый раз бренд обновлялся в начале 2017 года — тогда был изменен слоган и фирменный стиль.
Ранее компания являлась подразделением шведской Tele2 AB. В марте 2013 года ВТБ выкупил оператора и получил права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100 процентов акций предприятия консолидировал "Ростелеком".
Девушка со смартфоном в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование
27 марта, 12:38
 
ЭкономикаТехнологииTele2 ABРостелеком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала