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В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор" - РИА Новости, 01.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:07 01.04.2024 (обновлено: 04:08 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/teatr-1937010594.html
В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор"
В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор" - РИА Новости, 01.04.2024
В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор"
Премьера театральной постановки "Ревизор", приуроченная к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя, состоялась в Буркина-Фасо, местные зрители встретили... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T04:07
2024-04-01T04:08
культура
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УАГАДУГУ, 1 апр – РИА Новости. Премьера театральной постановки "Ревизор", приуроченная к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя, состоялась в Буркина-Фасо, местные зрители встретили спектакль овациями, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Если говорить честно, то о российской культуре в Буркина-Фасо знают крайне мало. Здесь люди знают французский язык и всегда смотрели в сторону Парижа. Поэтому мы гадали, как местное население воспримет русскую классику. Но когда окончился спектакль, люди не хотели отпускать актеров. Аплодисменты и овации не стихали несколько минут", - рассказал РИА Новости один из организаторов постановки. Актеры местного театра "Сито" за две недели под руководством режиссера Ноэля Минугу выучили и поставили "Ревизора". Актеры выступали в национальных костюмах, сшитых из местной ткани фасо дан фани. Она считается символом свободы и независимости Буркина-Фасо, поскольку производится из хлопка, выращенного внутри страны. Городничий был одет в просторное мужское платье и колпак. Другие персонажи были в рубашках и брюках с традиционными узорами. По словам организаторов, тема борьбы с коррупцией близка буркинийцам, поэтому произведение русского классики нашло отклик в сердцах местных жителей. За основу постановки взято оригинальное произведение Гоголя, однако текст был интерпретирован. Премьеру посетил министр культуры и туризма Буркина-Фасо Жан Эммануэль Уэдраго. В организации мероприятия активное участие принимала российская организация "Африканская инициатива".
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буркина-фасо, париж, николай гоголь, культура, в мире, россия
Культура, Буркина-Фасо, Париж, Николай Гоголь, Культура, В мире, Россия
В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор"

В Буркина-Фасо овациями встретили премьеру театральной постановки "Ревизор"

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
УАГАДУГУ, 1 апр – РИА Новости. Премьера театральной постановки "Ревизор", приуроченная к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя, состоялась в Буркина-Фасо, местные зрители встретили спектакль овациями, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Если говорить честно, то о российской культуре в Буркина-Фасо знают крайне мало. Здесь люди знают французский язык и всегда смотрели в сторону Парижа. Поэтому мы гадали, как местное население воспримет русскую классику. Но когда окончился спектакль, люди не хотели отпускать актеров. Аплодисменты и овации не стихали несколько минут", - рассказал РИА Новости один из организаторов постановки.
Актеры местного театра "Сито" за две недели под руководством режиссера Ноэля Минугу выучили и поставили "Ревизора".
Актеры выступали в национальных костюмах, сшитых из местной ткани фасо дан фани. Она считается символом свободы и независимости Буркина-Фасо, поскольку производится из хлопка, выращенного внутри страны. Городничий был одет в просторное мужское платье и колпак. Другие персонажи были в рубашках и брюках с традиционными узорами.
По словам организаторов, тема борьбы с коррупцией близка буркинийцам, поэтому произведение русского классики нашло отклик в сердцах местных жителей.
За основу постановки взято оригинальное произведение Гоголя, однако текст был интерпретирован.
Премьеру посетил министр культуры и туризма Буркина-Фасо Жан Эммануэль Уэдраго. В организации мероприятия активное участие принимала российская организация "Африканская инициатива".
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