https://ria.ru/20240401/teatr-1937010594.html

В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор"

В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор" - РИА Новости, 01.04.2024

В Буркина-Фасо прошла премьера театральной постановки "Ревизор"

Премьера театральной постановки "Ревизор", приуроченная к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя, состоялась в Буркина-Фасо, местные зрители встретили... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T04:07

2024-04-01T04:07

2024-04-01T04:08

культура

буркина-фасо

париж

николай гоголь

культура

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935728352_0:233:3069:1959_1920x0_80_0_0_847c52bfc5fc7d349906294f7937726a.jpg

УАГАДУГУ, 1 апр – РИА Новости. Премьера театральной постановки "Ревизор", приуроченная к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя, состоялась в Буркина-Фасо, местные зрители встретили спектакль овациями, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Если говорить честно, то о российской культуре в Буркина-Фасо знают крайне мало. Здесь люди знают французский язык и всегда смотрели в сторону Парижа. Поэтому мы гадали, как местное население воспримет русскую классику. Но когда окончился спектакль, люди не хотели отпускать актеров. Аплодисменты и овации не стихали несколько минут", - рассказал РИА Новости один из организаторов постановки. Актеры местного театра "Сито" за две недели под руководством режиссера Ноэля Минугу выучили и поставили "Ревизора". Актеры выступали в национальных костюмах, сшитых из местной ткани фасо дан фани. Она считается символом свободы и независимости Буркина-Фасо, поскольку производится из хлопка, выращенного внутри страны. Городничий был одет в просторное мужское платье и колпак. Другие персонажи были в рубашках и брюках с традиционными узорами. По словам организаторов, тема борьбы с коррупцией близка буркинийцам, поэтому произведение русского классики нашло отклик в сердцах местных жителей. За основу постановки взято оригинальное произведение Гоголя, однако текст был интерпретирован. Премьеру посетил министр культуры и туризма Буркина-Фасо Жан Эммануэль Уэдраго. В организации мероприятия активное участие принимала российская организация "Африканская инициатива".

https://ria.ru/20240309/vystavka-1931970439.html

буркина-фасо

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буркина-фасо, париж, николай гоголь, культура, в мире, россия