https://ria.ru/20240401/taliban-1937187072.html
МИД прорабатывает вопрос снятия с "Талибана"* террористического статуса
МИД прорабатывает вопрос снятия с "Талибана"* террористического статуса - РИА Новости, 01.04.2024
МИД прорабатывает вопрос снятия с "Талибана"* террористического статуса
Вопрос снятия с "Талибана"* статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, сообщили... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:52
2024-04-01T18:52
2024-04-01T18:52
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос снятия с "Талибана"* статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны", - сказали в МИД РФ. Там добавили, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов уже сообщил о приглашении представителей кабульских властей на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", который пройдет в мае этого года в Казани.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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россия, афганистан, казань, замир кабулов, талибан, оон
Россия, Афганистан, Казань, Замир Кабулов, Талибан, ООН
МИД прорабатывает вопрос снятия с "Талибана"* террористического статуса
МИД рассмотрит вопрос снятия с "Талибана" статуса террористической организации