https://ria.ru/20240401/tadzhikstan-1937031679.html

Мать рассказала об отсутствии у Мирзоева проблем с властями Таджикистана

Мать рассказала об отсутствии у Мирзоева проблем с властями Таджикистана - РИА Новости, 01.04.2024

Мать рассказала об отсутствии у Мирзоева проблем с властями Таджикистана

У напавшего на подмосковный "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева ранее не было проблем с властями в Таджикистане, рассказала РИА Новости его мать Гульракат... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:15

2024-04-01T10:15

2024-04-01T15:02

россия

украина

брянская область

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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РУДАКИ (Таджикистан), 1 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. У напавшего на подмосковный "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева ранее не было проблем с властями в Таджикистане, рассказала РИА Новости его мать Гульракат Мирзоева. Мирзоев является одним из арестованных по обвинению в совершении теракта после нападения на "Крокус". "У него здесь никогда не было проблем с властями, он простой парень из бедной крестьянской семьи", - сказала мать обвиняемого. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240328/dopros-1936322567.html

https://ria.ru/20240331/terrorist-1936986529.html

россия

украина

брянская область

таджикистан

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Мать Мирзоева: "У Далерджона не было проблем с властями в Таджикистане" У обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева не было проблем с властями в Таджикистане, рассказала РИА Новости его мать. Она говорит, что Мирзоев - "простой парень из бедной крестьянской семьи", у себя в стране перебивался случайными заработками, денег хватало только на пропитание". 2024-04-01T10:15 true PT0M35S

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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), таджикистан