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СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:04 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/svr-1937124698.html
СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО
СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО - РИА Новости, 01.04.2024
СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО
Несистемной оппозиции поручено за рубежом раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:04
2024-04-01T15:04
теракт в "крокус сити холле"
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Несистемной оппозиции поручено за рубежом раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине, сообщает пресс-бюро СВР РФ. "Проживающим за рубежом представителям российской несистемной оппозиции поручено раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО

СВР: оппозиции поручили раздуть тему об использовании Россией теракта в Крокусе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Несистемной оппозиции поручено за рубежом раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине, сообщает пресс-бюро СВР РФ.
«
"Проживающим за рубежом представителям российской несистемной оппозиции поручено раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине", - говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в "Крокусе"
24 марта, 13:14
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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