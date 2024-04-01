https://ria.ru/20240401/svr-1937124698.html

СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО

СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО - РИА Новости, 01.04.2024

СВР: Запад поручил несистемной оппозиции раздувать вопрос оправдания СВО

Несистемной оппозиции поручено за рубежом раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:04

2024-04-01T15:04

2024-04-01T15:04

теракт в "крокус сити холле"

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Несистемной оппозиции поручено за рубежом раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине, сообщает пресс-бюро СВР РФ. "Проживающим за рубежом представителям российской несистемной оппозиции поручено раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html

москва

россия

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)