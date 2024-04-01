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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 01.04.2024 (обновлено: 13:35 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/svo-1937092521.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы Д-20,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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днепропетровская область
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россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, В мире, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 человек на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьВ миреХерсонская область
 
 
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