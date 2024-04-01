https://ria.ru/20240401/svo-1937092521.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы Д-20,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
в мире
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827653669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebdcf243601da31f66e4469ab87677fa.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
россия
днепропетровская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827653669_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27061dd3fdb244d9ee55369589f5c747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, В мире, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 человек на Херсонском направлении