https://ria.ru/20240401/svo-1937092521.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы Д-20,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:32

2024-04-01T13:32

2024-04-01T13:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

днепропетровская область

в мире

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827653669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebdcf243601da31f66e4469ab87677fa.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

россия

днепропетровская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, в мире, херсонская область