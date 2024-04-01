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Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 01.04.2024

Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:27

2024-04-01T13:27

2024-04-01T13:37

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны ДНР."Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика