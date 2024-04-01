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Погода в зоне СВО в апреле позволит активизировать бои, считает синоптик - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/svo-1937056129.html
Погода в зоне СВО в апреле позволит активизировать бои, считает синоптик
Погода в зоне СВО в апреле позволит активизировать бои, считает синоптик - РИА Новости, 01.04.2024
Погода в зоне СВО в апреле позволит активизировать бои, считает синоптик
Погода в зоне спецоперации в апреле будет благоприятствовать активизации боевых действий - будет засушливо и жарче нормы на 4 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:39
2024-04-01T11:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
евгений тишковец
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Погода в зоне спецоперации в апреле будет благоприятствовать активизации боевых действий - будет засушливо и жарче нормы на 4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, апрель на большей части Русской равнины, Урала и Сибири, за исключением Крайнего Севера, будет значительно теплее положенной по климату нормы и превысит её на 3-5 градусов. Переизбыток осадков ожидается в более высоких широтах, особенно на северо-западе России, где местами выпадет на 30-50% больше нормы, в средних широтах количество небесной влаги будет близким к нормальным значениям. "А вот на юге нашей страны недобор по дождям может достигать 10-30% от месячного климата. Засушливость коснется и всей зоны СВО, где выпадет не более 2/3 от средних параметров и будет жарче нормы на 4 градуса, что будет благоприятствовать активизации боевых действий", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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безопасность, россия, евгений тишковец, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Евгений Тишковец, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Погода в зоне СВО в апреле позволит активизировать бои, считает синоптик

Тишковец: погода в зоне СВО в апреле будет благоприятной для активизации боев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка Малка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Погода в зоне спецоперации в апреле будет благоприятствовать активизации боевых действий - будет засушливо и жарче нормы на 4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, апрель на большей части Русской равнины, Урала и Сибири, за исключением Крайнего Севера, будет значительно теплее положенной по климату нормы и превысит её на 3-5 градусов. Переизбыток осадков ожидается в более высоких широтах, особенно на северо-западе России, где местами выпадет на 30-50% больше нормы, в средних широтах количество небесной влаги будет близким к нормальным значениям.
"А вот на юге нашей страны недобор по дождям может достигать 10-30% от месячного климата. Засушливость коснется и всей зоны СВО, где выпадет не более 2/3 от средних параметров и будет жарче нормы на 4 градуса, что будет благоприятствовать активизации боевых действий", - рассказал Тишковец.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЕвгений ТишковецВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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