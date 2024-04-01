https://ria.ru/20240401/svo-1937047573.html

Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке

Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке - РИА Новости, 01.04.2024

Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке

Президент России Владимир Путин предложил кабмину не учитывать суммы единовременной материальной помощи для участников СВО при предоставлении отдельных мер... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:10

2024-04-01T11:10

2024-04-01T11:10

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кабмину не учитывать суммы единовременной материальной помощи для участников СВО при предоставлении отдельных мер социальной поддержки, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ: ...представить обобщенную информацию о льготах, предоставляемых гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, и предложения по внесению в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих, что доходы и суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников принимающим участие в специальной военной операции гражданам, заключившим контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ, военнослужащим … лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, не учитываются при принятии решений о предоставлении отдельных мер социальной поддержки, а также об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 27 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932258381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин