https://ria.ru/20240401/svo-1937047573.html
Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке
Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке - РИА Новости, 01.04.2024
Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке
Президент России Владимир Путин предложил кабмину не учитывать суммы единовременной материальной помощи для участников СВО при предоставлении отдельных мер... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:10
2024-04-01T11:10
2024-04-01T11:10
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кабмину не учитывать суммы единовременной материальной помощи для участников СВО при предоставлении отдельных мер социальной поддержки, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ: ...представить обобщенную информацию о льготах, предоставляемых гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, и предложения по внесению в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих, что доходы и суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников принимающим участие в специальной военной операции гражданам, заключившим контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ, военнослужащим … лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, не учитываются при принятии решений о предоставлении отдельных мер социальной поддержки, а также об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 27 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932258381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5ef9c5318d1de7e0524446bc62965156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке
Путин предложил не учитывать единовременные выплаты участникам СВО при поддержке