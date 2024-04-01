https://ria.ru/20240401/svo-1937041355.html

В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам

В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам - РИА Новости, 01.04.2024

В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство Telegram рассматривает запрос СБУ относительно 26 каналов, которые... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:46

2024-04-01T10:46

2024-04-01T10:46

в мире

технологии

ярослав юрчишин

николай княжицкий

андрей коваленко

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство Telegram рассматривает запрос СБУ относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о российской военной операции против Киева. Группа депутатов Рады 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны. "На самом деле СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание (российской спецоперации)... Это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы", - сказал Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина.По его словам, ранее Telegram игнорировал власти Украины с их запросами, но после начала дискуссии о возможном запрете мессенджера, администрация ответила на запрос о рассмотрении по ряду "публичных" пабликов. Депутат парламента Николай Княжицкий 21 марта сообщил, что подал в Раду на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930112340.html

https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html

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в мире, технологии, ярослав юрчишин, николай княжицкий, андрей коваленко