Рейтинг@Mail.ru
В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/svo-1937041355.html
В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам
В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам - РИА Новости, 01.04.2024
В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство Telegram рассматривает запрос СБУ относительно 26 каналов, которые... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:46
2024-04-01T10:46
в мире
технологии
ярослав юрчишин
николай княжицкий
андрей коваленко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_b94f38d995dd13ef534868c1b521c43c.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство Telegram рассматривает запрос СБУ относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о российской военной операции против Киева. Группа депутатов Рады 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны. &quot;На самом деле СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание (российской спецоперации)... Это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы&quot;, - сказал Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина.По его словам, ранее Telegram игнорировал власти Украины с их запросами, но после начала дискуссии о возможном запрете мессенджера, администрация ответила на запрос о рассмотрении по ряду "публичных" пабликов. Депутат парламента Николай Княжицкий 21 марта сообщил, что подал в Раду на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930112340.html
https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_2c3198938d1d46ed1d7f775b51bb5586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, ярослав юрчишин, николай княжицкий, андрей коваленко
В мире, Технологии, Ярослав Юрчишин, Николай Княжицкий, Андрей Коваленко
В Раде утверждают, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 пабликам

Юрчишин: Telegram рассматривает запрос по 26 пабликам, публикующим данные по СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство Telegram рассматривает запрос СБУ относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о российской военной операции против Киева.
Группа депутатов Рады 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
На Украине заявили о невозможности запрета Telegram
29 февраля, 04:36
«

"На самом деле СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание (российской спецоперации)... Это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы", - сказал Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, ранее Telegram игнорировал власти Украины с их запросами, но после начала дискуссии о возможном запрете мессенджера, администрация ответила на запрос о рассмотрении по ряду "публичных" пабликов.
Депутат парламента Николай Княжицкий 21 марта сообщил, что подал в Раду на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины
3 ноября 2023, 12:26
 
В миреТехнологииЯрослав ЮрчишинНиколай КняжицкийАндрей Коваленко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала