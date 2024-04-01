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Депутат призвал присвоить СВО статус контртеррористической - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:25 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/svo-1937025012.html
Депутат призвал присвоить СВО статус контртеррористической
Депутат призвал присвоить СВО статус контртеррористической - РИА Новости, 01.04.2024
Депутат призвал присвоить СВО статус контртеррористической
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что с учетом получения фактов причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:25
2024-04-01T09:25
украина
россия
донбасс
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
теракт в "крокус сити холле"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что с учетом получения фактов причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" специальная военная операция РФ должна получить статус контртеррористической. Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году. "С учетом появившихся фактов причастности Украины к теракту в Подмосковье, считаю целесообразным рассмотреть вопрос изменения статуса специальной военной операции на контртеррористическую (КТО). Сегодня таковы реалии, что со стороны Украины для России исходит террористическая угроза, поэтом статус КТО позволит перейти на новый формат борьбы с терроризмом", - заявил Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его мнению, признание Украины террористическим государством автоматически приведет к тому, что все западные страны, оказывающие ей поддержку, перейдут в разряд соучастников и спонсоров международного терроризма. "Раньше было понятие, что терроризм - это общая беда, с которой нужно бороться сообща, сегодня же, к сожалению, Россия, как раньше боролась один на один с фашизмом, теперь так же борется с терроризмом, который, как когда-то и фашизм, начинает идти по планете, пытаясь достичь своих кровавых целей", - подчеркнул депутат ГД. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935790115.html
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украина, россия, донбасс, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
Украина, Россия, Донбасс, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Депутат призвал присвоить СВО статус контртеррористической

Шеремет: СВО должна получить статус контртеррористической

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что с учетом получения фактов причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" специальная военная операция РФ должна получить статус контртеррористической.
Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году.
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"С учетом появившихся фактов причастности Украины к теракту в Подмосковье, считаю целесообразным рассмотреть вопрос изменения статуса специальной военной операции на контртеррористическую (КТО). Сегодня таковы реалии, что со стороны Украины для России исходит террористическая угроза, поэтом статус КТО позволит перейти на новый формат борьбы с терроризмом", - заявил Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, признание Украины террористическим государством автоматически приведет к тому, что все западные страны, оказывающие ей поддержку, перейдут в разряд соучастников и спонсоров международного терроризма.
"Раньше было понятие, что терроризм - это общая беда, с которой нужно бороться сообща, сегодня же, к сожалению, Россия, как раньше боролась один на один с фашизмом, теперь так же борется с терроризмом, который, как когда-то и фашизм, начинает идти по планете, пытаясь достичь своих кровавых целей", - подчеркнул депутат ГД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаРоссияДонбассМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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