https://ria.ru/20240401/superkompyuter-1937085411.html

Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз

Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз, сообщается на... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:11

2024-04-01T13:11

2024-04-01T13:11

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", предусмотрев... увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231227/kompyutery-1918559384.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин