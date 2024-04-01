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Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз - РИА Новости, 01.04.2024
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13:11 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/superkompyuter-1937085411.html
Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз
Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз, сообщается на... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:11
2024-04-01T13:11
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", предусмотрев... увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231227/kompyutery-1918559384.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз

Путин поручил увеличить мощность суперкомпьютеров в десять раз к 2030 году

© Fotolia / vladimircaribbСуперкомпьютер
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Fotolia / vladimircaribb
Суперкомпьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", предусмотрев... увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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