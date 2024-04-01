https://ria.ru/20240401/sud-1937062393.html

Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву

Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву - РИА Новости, 01.04.2024

Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву

Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции, готовятся соответствующие документы после направления Киеву ноты по антитеррору, заявила... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:55

2024-04-01T11:55

2024-04-01T11:58

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции, готовятся соответствующие документы после направления Киеву ноты по антитеррору, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала."Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры", - сказала Захарова.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.Ранее в ведомстве сообщили, что передали властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.

https://ria.ru/20240401/regiony-1937050716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина, мария захарова, служба безопасности украины