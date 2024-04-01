https://ria.ru/20240401/sud-1937062393.html
Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву
Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву - РИА Новости, 01.04.2024
Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву
Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции, готовятся соответствующие документы после направления Киеву ноты по антитеррору, заявила... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:55
2024-04-01T11:55
2024-04-01T11:58
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции, готовятся соответствующие документы после направления Киеву ноты по антитеррору, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала."Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры", - сказала Захарова.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.Ранее в ведомстве сообщили, что передали властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, мария захарова, служба безопасности украины
Россия, В мире, Украина, Мария Захарова, Служба безопасности Украины
Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву
МИД: Россия обратится в международные суды после направления ноты Украине