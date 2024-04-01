https://ria.ru/20240401/strelba-1937212596.html

В Чили женщина открыла стрельбу на рынке

В Чили женщина открыла стрельбу на рынке - РИА Новости, 01.04.2024

В Чили женщина открыла стрельбу на рынке

Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, пострадали три человека, сообщил телеканал 24Horas. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:12

2024-04-01T22:12

2024-04-01T22:12

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, пострадали три человека, сообщил телеканал 24Horas. "В районе 8 утра женщина 54-х лет выстрелила в трех человек на рынке Ло-Вальедор - в охранника, видео оператора и в журналиста. Все произошло, когда ее задержали для контроля на входе на рынок", - говорится в сообщении канала. Происшествие попало на камеру. В понедельник на рынке стали действовать новые меры контроля для входа на его территорию, для освещения этого нововведения приехали журналисты. Женщина вступила в перепалку с охранниками на входе. На видео видно, как задержанную чилийку охранник и полицейский ведут к автобусу. В этот момент она выхватывает оружие охранника и начинает беспорядочную стрельбу. Отмечается, что эту женщину ранее задерживали за кражу, она живет на улице.

https://ria.ru/20240310/strelba-1932178872.html

https://ria.ru/20231117/strelba-1910190825.html

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в мире, чили, сантьяго (город), происшествия