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В Чили женщина открыла стрельбу на рынке
В Чили женщина открыла стрельбу на рынке - РИА Новости, 01.04.2024
В Чили женщина открыла стрельбу на рынке
Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, пострадали три человека, сообщил телеканал 24Horas. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:12
2024-04-01T22:12
2024-04-01T22:12
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, пострадали три человека, сообщил телеканал 24Horas. "В районе 8 утра женщина 54-х лет выстрелила в трех человек на рынке Ло-Вальедор - в охранника, видео оператора и в журналиста. Все произошло, когда ее задержали для контроля на входе на рынок", - говорится в сообщении канала. Происшествие попало на камеру. В понедельник на рынке стали действовать новые меры контроля для входа на его территорию, для освещения этого нововведения приехали журналисты. Женщина вступила в перепалку с охранниками на входе. На видео видно, как задержанную чилийку охранник и полицейский ведут к автобусу. В этот момент она выхватывает оружие охранника и начинает беспорядочную стрельбу. Отмечается, что эту женщину ранее задерживали за кражу, она живет на улице.
https://ria.ru/20240310/strelba-1932178872.html
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в мире, чили, сантьяго (город), происшествия
В мире, Чили, Сантьяго (город), Происшествия
В Чили женщина открыла стрельбу на рынке
24Horas: в Чили женщина открыла стрельбу на рынке, пострадали три человека
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, пострадали три человека, сообщил телеканал 24Horas.
«
"В районе 8 утра женщина 54-х лет выстрелила в трех человек на рынке Ло-Вальедор - в охранника, видео оператора и в журналиста. Все произошло, когда ее задержали для контроля на входе на рынок", - говорится в сообщении канала.
Происшествие попало на камеру. В понедельник на рынке стали действовать новые меры контроля для входа на его территорию, для освещения этого нововведения приехали журналисты.
Женщина вступила в перепалку с охранниками на входе. На видео видно, как задержанную чилийку охранник и полицейский ведут к автобусу. В этот момент она выхватывает оружие охранника и начинает беспорядочную стрельбу.
Отмечается, что эту женщину ранее задерживали за кражу, она живет на улице.