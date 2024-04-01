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Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
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23:51 01.04.2024 (обновлено: 00:57 02.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ssha-1937219582.html
Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО
Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО
США необходимо покинуть НАТО, заявил в понедельник член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-01T23:51
2024-04-02T00:57
в мире
сша
гавайи
перл-харбор
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США необходимо покинуть НАТО, заявил в понедельник член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси. "Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения - ред.) остальные 49 штатов," - написал Масси в своем аккаунте в соцсети X. Накануне телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепа сообщил, что американский штат Гавайи, на территории которого расположена крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Таким образом, в случае нападения на Гавайи эта статья не будет задействована. Угрозы выхода страны из НАТО чаще всего высказывают представители Республиканской партии США. Так, экс-президент Дональд Трамп неоднократно давал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего организации. Трамп также подчеркивал, что недоволен работой НАТО и грозил выходом из альянса в том случе, если европейские партнеры Вашингтона не согласятся нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html
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сша
гавайи
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в мире, сша, гавайи, перл-харбор, дональд трамп, нато
В мире, США, Гавайи, Перл-Харбор, Дональд Трамп, НАТО
Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО

Конгрессмен Томас Масси призвал США выйти из НАТО

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США необходимо покинуть НАТО, заявил в понедельник член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси.
«
"Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения - ред.) остальные 49 штатов," - написал Масси в своем аккаунте в соцсети X.
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СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО
Вчера, 13:23
Накануне телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепа сообщил, что американский штат Гавайи, на территории которого расположена крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Таким образом, в случае нападения на Гавайи эта статья не будет задействована.
Угрозы выхода страны из НАТО чаще всего высказывают представители Республиканской партии США. Так, экс-президент Дональд Трамп неоднократно давал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего организации. Трамп также подчеркивал, что недоволен работой НАТО и грозил выходом из альянса в том случе, если европейские партнеры Вашингтона не согласятся нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.
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В миреСШАГавайиПерл-ХарборДональд ТрампНАТО
 
 
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