https://ria.ru/20240401/ssha-1937219582.html

Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО

Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО - РИА Новости, 02.04.2024

Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО

США необходимо покинуть НАТО, заявил в понедельник член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-01T23:51

2024-04-01T23:51

2024-04-02T00:57

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США необходимо покинуть НАТО, заявил в понедельник член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси. "Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения - ред.) остальные 49 штатов," - написал Масси в своем аккаунте в соцсети X. Накануне телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепа сообщил, что американский штат Гавайи, на территории которого расположена крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Таким образом, в случае нападения на Гавайи эта статья не будет задействована. Угрозы выхода страны из НАТО чаще всего высказывают представители Республиканской партии США. Так, экс-президент Дональд Трамп неоднократно давал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего организации. Трамп также подчеркивал, что недоволен работой НАТО и грозил выходом из альянса в том случе, если европейские партнеры Вашингтона не согласятся нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html

https://ria.ru/20240330/nato-1936843225.html

сша

гавайи

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в мире, сша, гавайи, перл-харбор, дональд трамп, нато