Время пришло. В США сделали шокирующее заявление о НАТО
Конгрессмен Томас Масси призвал США выйти из НАТО
© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США необходимо покинуть НАТО, заявил в понедельник член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси.
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"Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения - ред.) остальные 49 штатов," - написал Масси в своем аккаунте в соцсети X.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепа сообщил, что американский штат Гавайи, на территории которого расположена крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Таким образом, в случае нападения на Гавайи эта статья не будет задействована.
Угрозы выхода страны из НАТО чаще всего высказывают представители Республиканской партии США. Так, экс-президент Дональд Трамп неоднократно давал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего организации. Трамп также подчеркивал, что недоволен работой НАТО и грозил выходом из альянса в том случе, если европейские партнеры Вашингтона не согласятся нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.