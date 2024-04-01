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Спикер Джонсон рассказал о законопроекте о конфискации российских активов

Спикер Джонсон рассказал о законопроекте о конфискации российских активов - РИА Новости, 01.04.2024

Спикер Джонсон рассказал о законопроекте о конфискации российских активов

Конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины - это поэзия, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:25

2024-04-01T17:25

2024-04-01T17:25

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины - это поэзия, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News. "Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия", - заявил Джонсон. Как отметил Джонсон, норма о конфискации российских замороженных активов может появиться в законопроекте о новых ассигнованиях для Украины. Кроме того спикер вспомнил предложение бывшего президента США Дональда Трампа о предоставлении помощи Киеву в виде кредита. "Когда мы не просто отдаем зарубежную помощь, а устанавливаем отношения, когда они смогут вернуть нам средства в подходящее время", - сказал спикер. Он отметил, что множество концепций будут слиты в законопроект, к рассмотрению которого законодатели смогут приступить по возвращении с каникул 9 апреля. По данным американских СМИ, Джонсон может пытаться убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов. Джонсон говорит о необходимости поддержать Киев, но блокирует уже утвержденный сенатом законопроект о выделении ему 60 миллиардов долларов и обещает подготовить собственную инициативу. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240324/golosovanie-1935524040.html

https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, украина, киев, россия, майк джонсон, дональд трамп, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии