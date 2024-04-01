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Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 01.04.2024
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17:06 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ssha-1937164331.html
Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме"
Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 01.04.2024
Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме"
Сенатор в США Джеймс Дэвид Вэнс заявил в социальной сети X, что многие журналисты сошли с ума на фоне обвинений о причастности российских спецслужб к... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:06
2024-04-01T17:06
в мире
сша
куба
китай
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор в США Джеймс Дэвид Вэнс заявил в социальной сети X, что многие журналисты сошли с ума на фоне обвинений о причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому". Ранее телеканал CBS News утверждал, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. "Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума", - написал Вэнс в ответ на очередное расследование причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому". Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".
https://ria.ru/20230914/posol-1896335139.html
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куба
китай
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в мире, сша, куба, китай, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Куба, Китай, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме"

В США сенатор отверг вероятность причастности России к "гаванскому синдрому"

© iStock.com / goleroВид на площадь Вьеха в Гаване
Вид на площадь Вьеха в Гаване - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© iStock.com / golero
Вид на площадь Вьеха в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор в США Джеймс Дэвид Вэнс заявил в социальной сети X, что многие журналисты сошли с ума на фоне обвинений о причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому".
Ранее телеканал CBS News утверждал, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.
Автомобиль посольства США у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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14 сентября 2023, 15:14
"Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума", - написал Вэнс в ответ на очередное расследование причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому".
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам.
Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"
Вчера, 02:45
 
В миреСШАКубаКитайУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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