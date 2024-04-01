https://ria.ru/20240401/ssha-1937164331.html

Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме"

Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 01.04.2024

Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме"

Сенатор в США Джеймс Дэвид Вэнс заявил в социальной сети X, что многие журналисты сошли с ума на фоне обвинений о причастности российских спецслужб к... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:06

2024-04-01T17:06

2024-04-01T17:06

в мире

сша

куба

китай

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933740_0:102:3185:1894_1920x0_80_0_0_64c0b6b599d2c615725582bb7fe2d159.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор в США Джеймс Дэвид Вэнс заявил в социальной сети X, что многие журналисты сошли с ума на фоне обвинений о причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому". Ранее телеканал CBS News утверждал, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. "Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума", - написал Вэнс в ответ на очередное расследование причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому". Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".

https://ria.ru/20230914/posol-1896335139.html

https://ria.ru/20240401/ssha-1937008026.html

сша

куба

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, куба, китай, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)