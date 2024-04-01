Сенатор Вэнс прокомментировал статью о "гаванском синдроме"
В США сенатор отверг вероятность причастности России к "гаванскому синдрому"
© iStock.com / goleroВид на площадь Вьеха в Гаване
© iStock.com / golero
Вид на площадь Вьеха в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сенатор в США Джеймс Дэвид Вэнс заявил в социальной сети X, что многие журналисты сошли с ума на фоне обвинений о причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому".
Ранее телеканал CBS News утверждал, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.
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"Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума", - написал Вэнс в ответ на очередное расследование причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому".
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам.
Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".