США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall
Глава Rheinmetall: США не придут Европе на помощь в случае военной угрозы
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США в случае военной угрозы в отношении Европы не придут к ней на помощь, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.
По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры полагали, что США придут на помощь, если Европа столкнется с военной угрозой.
"Этого больше не случится", - подчеркнул Паппергер. По его мнению, США четко дали понять, что больше не будут платить за защиту союзников.
"США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", - добавил глава концерна. Если в регионе начнется вооруженный конфликт, внимание Вашингтона будет приковано к нему, а Европа "будет абсолютно одна", отметил Паппергер.
Он считает, что меры Берлина по восстановлению своей военной мощи продолжатся независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в этом году, однако в случае возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа необходимость нарастить военную мощь будет более насущной.
В ходе интервью Паппергер также призвал европейские страны создать более крупные группы оборонных компаний, которые могли бы составить конкуренцию американским.
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