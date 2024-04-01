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США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall - РИА Новости, 01.04.2024
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09:26 01.04.2024 (обновлено: 09:44 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ssha-1937025263.html
США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall
США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall - РИА Новости, 01.04.2024
США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall
США в случае военной угрозы в отношении Европы не придут к ней на помощь, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:26
2024-04-01T09:44
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США в случае военной угрозы в отношении Европы не придут к ней на помощь, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times. По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры полагали, что США придут на помощь, если Европа столкнется с военной угрозой. "Этого больше не случится", - подчеркнул Паппергер. По его мнению, США четко дали понять, что больше не будут платить за защиту союзников. "США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", - добавил глава концерна. Если в регионе начнется вооруженный конфликт, внимание Вашингтона будет приковано к нему, а Европа "будет абсолютно одна", отметил Паппергер. Он считает, что меры Берлина по восстановлению своей военной мощи продолжатся независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в этом году, однако в случае возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа необходимость нарастить военную мощь будет более насущной. В ходе интервью Паппергер также призвал европейские страны создать более крупные группы оборонных компаний, которые могли бы составить конкуренцию американским.
https://ria.ru/20240320/germaniya-1934386725.html
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в мире, цены на нефть, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Европа, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall

Глава Rheinmetall: США не придут Европе на помощь в случае военной угрозы

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США в случае военной угрозы в отношении Европы не придут к ней на помощь, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.
По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры полагали, что США придут на помощь, если Европа столкнется с военной угрозой.
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"Этого больше не случится", - подчеркнул Паппергер. По его мнению, США четко дали понять, что больше не будут платить за защиту союзников.
"США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", - добавил глава концерна. Если в регионе начнется вооруженный конфликт, внимание Вашингтона будет приковано к нему, а Европа "будет абсолютно одна", отметил Паппергер.
Он считает, что меры Берлина по восстановлению своей военной мощи продолжатся независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в этом году, однако в случае возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа необходимость нарастить военную мощь будет более насущной.
В ходе интервью Паппергер также призвал европейские страны создать более крупные группы оборонных компаний, которые могли бы составить конкуренцию американским.
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