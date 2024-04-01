https://ria.ru/20240401/ssha-1937025263.html

США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall

США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall - РИА Новости, 01.04.2024

США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall

США в случае военной угрозы в отношении Европы не придут к ней на помощь, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:26

2024-04-01T09:26

2024-04-01T09:44

в мире

цены на нефть

сша

европа

вашингтон (штат)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США в случае военной угрозы в отношении Европы не придут к ней на помощь, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times. По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры полагали, что США придут на помощь, если Европа столкнется с военной угрозой. "Этого больше не случится", - подчеркнул Паппергер. По его мнению, США четко дали понять, что больше не будут платить за защиту союзников. "США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", - добавил глава концерна. Если в регионе начнется вооруженный конфликт, внимание Вашингтона будет приковано к нему, а Европа "будет абсолютно одна", отметил Паппергер. Он считает, что меры Берлина по восстановлению своей военной мощи продолжатся независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в этом году, однако в случае возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа необходимость нарастить военную мощь будет более насущной. В ходе интервью Паппергер также призвал европейские страны создать более крупные группы оборонных компаний, которые могли бы составить конкуренцию американским.

https://ria.ru/20240320/germaniya-1934386725.html

https://ria.ru/20240213/evropa-1927092649.html

сша

европа

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, цены на нефть, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп