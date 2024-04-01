https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937092639.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам в районах трех населенных пунктов на южнодонецком направлении, потери Киева... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:37
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам в районах трех населенных пунктов на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 120 солдат и три танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника при этом составили более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа."Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240401/khod-1937040693.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Запорожская область
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 120 служащих ВСУ на Южнодонецком направлении