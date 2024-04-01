https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937092639.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.04.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам в районах трех населенных пунктов на южнодонецком направлении, потери Киева... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:32

2024-04-01T13:32

2024-04-01T13:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

киев

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам в районах трех населенных пунктов на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 120 солдат и три танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника при этом составили более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа."Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240401/khod-1937040693.html

https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, запорожская область