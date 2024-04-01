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В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 01.04.2024 (обновлено: 14:51 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937091606.html
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 01.04.2024
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:29
2024-04-01T14:51
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны."Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков", — уточнили в ведомстве.Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику ВСУ в 138 районах.Бойцы также уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.&quot;Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины&quot;, — добавили в министерстве.Помимо этого, на Донецком направлении уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.Как в середине марта сообщало Минобороны, за время спецоперации российские военные ликвидировали 5962 иностранных наемника, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. По информации ведомства, всего в боях на стороне ВСУ принимали участие 13 387 боевиков из зарубежных стран.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240330/naemniki-1936883209.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников

Минобороны: ВС России нанесли поражение пункту дислокации иностранных наемников

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны.
«
"Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику ВСУ в 138 районах.
Бойцы также уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
«

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", — добавили в министерстве.

Помимо этого, на Донецком направлении уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как в середине марта сообщало Минобороны, за время спецоперации российские военные ликвидировали 5962 иностранных наемника, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. По информации ведомства, всего в боях на стороне ВСУ принимали участие 13 387 боевиков из зарубежных стран.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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