https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937091606.html
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 01.04.2024
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:29
2024-04-01T13:29
2024-04-01T14:51
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны."Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков", — уточнили в ведомстве.Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику ВСУ в 138 районах.Бойцы также уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", — добавили в министерстве.Помимо этого, на Донецком направлении уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.Как в середине марта сообщало Минобороны, за время спецоперации российские военные ликвидировали 5962 иностранных наемника, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. По информации ведомства, всего в боях на стороне ВСУ принимали участие 13 387 боевиков из зарубежных стран.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240330/naemniki-1936883209.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников
Минобороны: ВС России нанесли поражение пункту дислокации иностранных наемников
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны.
«
"Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику ВСУ
в 138 районах.
Бойцы также уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300
.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", — добавили в министерстве.
Помимо этого, на Донецком направлении уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.
Как в середине марта сообщало Минобороны, за время спецоперации российские военные ликвидировали 5962 иностранных наемника, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. По информации ведомства, всего в боях на стороне ВСУ принимали участие 13 387 боевиков из зарубежных стран.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.