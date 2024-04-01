https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937091606.html

В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников

В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 01.04.2024

В районе Харькова поразили пункт дислокации иностранных наемников

Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:29

2024-04-01T13:29

2024-04-01T14:51

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны."Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков", — уточнили в ведомстве.Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику ВСУ в 138 районах.Бойцы также уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", — добавили в министерстве.Помимо этого, на Донецком направлении уничтожили одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.Как в середине марта сообщало Минобороны, за время спецоперации российские военные ликвидировали 5962 иностранных наемника, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. По информации ведомства, всего в боях на стороне ВСУ принимали участие 13 387 боевиков из зарубежных стран.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240330/naemniki-1936883209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность