https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937015524.html

Эксперт рассказал, сколько FPV-дронов накопили ВСУ

Эксперт рассказал, сколько FPV-дронов накопили ВСУ - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперт рассказал, сколько FPV-дронов накопили ВСУ

Украинским войскам удалось нарастить число FPV-дронов до одного миллиона, однако у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T07:08

2024-04-01T07:08

2024-04-01T12:16

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинским войскам удалось нарастить число FPV-дронов до одного миллиона, однако у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов, заявил в интервью РИА Новости, гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин. "Что касается противника, то ВСУ на миллион дронов (или близкому значению. — Прим. ред.) вышли, это свершившийся факт. Такие объемы позволяют им не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте", — сказал он. По словам Кузякина, основное ограничения для ВСУ по применению беспилотников — это не их количество и производственные мощности, а подвоз БПЛА на линию боевого соприкосновение и количество обученных кадров FPV-расчетов. "Миллион дронов — не равно миллиону квалифицированных специалистов по применению", — подчеркнул собеседник агентства. В центре отметили, что сегодня его мощности позволяют производить сотни FPV-дронов в месяц, а при соответствующем запросе компания способна в сжатые сроки нарастить их число до нескольких тысяч в неделю. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (без полезной нагрузки — до 200). Научный "костяк" центра — выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html

https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904814737.html

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технологии, жуковский, вооруженные силы украины, цаги имени н. е. жуковского, в мире